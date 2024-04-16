Рассольник по-польски. Готовим суп из ресторана в домашних условиях

Рассольник — это традиционное блюдо восточнославянской кухни. Его история насчитывает несколько веков.
Первые рассольники были приготовлены на основе рассола и включали в себя различные крупы, овощи и мясо. С течением времени рецепт рассольника претерпел некоторые изменения.
В каждой семье есть свои особенности приготовления этого блюда. Неизменным в супе остаётся добавление солёных огурцов и рассола, которые придают рассольнику его характерный вкус.
Сегодня рассольник является одним из самых популярных первых блюд. Его готовят как в домашних условиях, так и в ресторанах.
Ингредиенты:
- Вода — 1,5 л;
- Свиное рагу — 400 г;
- Лук — 1 шт.;
- Морковь — 1 шт.;
- Картофель — 4 шт.;
- Соленые огурцы — 4 шт.;
- Растительное масло — 4 ст.л.;
- Соль — ⅓ ч.л.;
- Сахар — ½ ч.л.;
- Огуречный рассол — 170 мл;
- Укроп — пучок;
- Сметана — 100 г;
- Мука — 2 ст.л.
Приготовление рассольника:
Отвариваем заранее в кастрюле свиное рагу. Мелко нарезаем репчатый лук, чуть крупнее режем очищенный картофель.
Натираем на крупной терке морковь, измельчаем маленькой соломкой соленые огурцы. В сковороде на растительном масле обжариваем лук, высыпаем к нему сахар.
Добавляем к мягкому луку морковь, солим и перемешиваем. В бульон к рагу выкладываем зажарку, картофель и соленые огурцы.
Доводим суп до кипения, а затем варим под крышкой на медленном огне 10 минут. В миску со сметаной выливаем рассол, добавляем муку и перемешиваем.
Выливаем сметанный рассол в суп, снова доводим до кипения и перемешиваем. Варим суп еще минуту под крышкой, а затем оставляем остывать 5-7 минут.
Перед подачей рассольник стоит украсить нашинкованным укропом. Получается сытный и ароматный рассольник по-польски.