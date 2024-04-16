Рассольник по-польски. Готовим суп из ресторана в домашних условиях

Рассольник — это традиционное блюдо восточнославянской кухни. Его история насчитывает несколько веков.

Первые рассольники были приготовлены на основе рассола и включали в себя различные крупы, овощи и мясо. С течением времени рецепт рассольника претерпел некоторые изменения.

В каждой семье есть свои особенности приготовления этого блюда. Неизменным в супе остаётся добавление солёных огурцов и рассола, которые придают рассольнику его характерный вкус.

Сегодня рассольник является одним из самых популярных первых блюд. Его готовят как в домашних условиях, так и в ресторанах.

Ингредиенты:

Вода — 1,5 л;

Свиное рагу — 400 г;

Лук — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Картофель — 4 шт.;

Соленые огурцы — 4 шт.;

Растительное масло — 4 ст.л.;

Соль — ⅓ ч.л.;

Сахар — ½ ч.л.;

Огуречный рассол — 170 мл;

Укроп — пучок;

Сметана — 100 г;

Мука — 2 ст.л.

Приготовление рассольника:

Отвариваем заранее в кастрюле свиное рагу. Мелко нарезаем репчатый лук, чуть крупнее режем очищенный картофель.

Натираем на крупной терке морковь, измельчаем маленькой соломкой соленые огурцы. В сковороде на растительном масле обжариваем лук, высыпаем к нему сахар.

Добавляем к мягкому луку морковь, солим и перемешиваем. В бульон к рагу выкладываем зажарку, картофель и соленые огурцы.

Доводим суп до кипения, а затем варим под крышкой на медленном огне 10 минут. В миску со сметаной выливаем рассол, добавляем муку и перемешиваем.

Выливаем сметанный рассол в суп, снова доводим до кипения и перемешиваем. Варим суп еще минуту под крышкой, а затем оставляем остывать 5-7 минут.

Перед подачей рассольник стоит украсить нашинкованным укропом. Получается сытный и ароматный рассольник по-польски.