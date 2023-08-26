ГлавнаяРецептыЛетняя итальянская закуска с брускетами, помидорами и анчоусами Летняя итальянская закуска с брускетами, помидорами и анчоусами На чтение: 2 минуты Существует множество сытных и ярких закусок на летний стол, но этот особенный. Он так и говорит: «съешь меня, и я перенесу тебя на море». Речь идет об итальянской закуске из помидоров и анчоусов и хрустящих брускетах. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Если вам не удалось в этом году отдохнуть на солнечном побережье Италии и отведать яркую кухню – приготовьте одну из самых популярных местных закусок дома. Ее можно подавать как со свежими нарезанными помидорами мелкими кубиками, так и с вялеными. Читайте также Легкие салаты с куриными стрипсами «Легко!»: три идеи для ужина Итальянцы покупают для этого блюда специальные брускеты, которые заранее вымачивают в помидоровом соке, но их можно заменить обычными украинскими хлебцами, или подсушенным хлебом. Рецепт летней закуски из помидоров и анчоусов Время: 15 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 4 брускета; – 1 помидор, или несколько штук вяленых томатов; – анчоусы; – бальзамический крем-уксус; – сухой орегано. Приготовление: Моем и очищаем от шкурки свежий помидор, удаляем семена и нарезаем мякоть мелкими кубиками. Если вы используете вяленые помидоры, просто нарежьте их произвольными кусочками. Аналогично нарезаем анчоусы, хотя их можно оставить и целыми филе (по желанию). Смешиваем помидоры с нарезанными анчоусами, заправляем орегано и выкладываем на брускеты или хлебцы. Поливаем бальзамическим крем-уксусом и сразу подаем к столу. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить крымские плацинды с сыром и зеленью. Поделитесь с друзьями