От дизайна меню зависит, что вы будете есть: как это работает?

Дизайн меню влияет на заказ, утверждают ученые. Рестораны могут «убедить» гостей сделать выбор в пользу более здоровой пищи, меняя размер шрифта.

Исследование, проведенное Университетом штата Вашингтон, показало, что размер шрифта играет важную роль в меню. Об этом сообщает издание New Food.

Во многих меню пишут не только состав, но и калорийность блюда. Американские ученые установили, что люди чаще заказывают те позиции, рядом с которыми количество калорий написано большим шрифтом. Зная эту уловку, рестораны могут подтолкнуть гостей к выбору полезной и низкокалорийной еды.

В качестве эксперимента участникам предложили выбрать между «вредным» блюдом (например, гамбургером с котлетой из говядины) и его полезным аналогом (сэндвичем с курицей). Информация о низкокалорийных позициях была напечатана в меню крупным шрифтом, а о высококалорийных — мелким. Выяснилось, что большинство испытуемых неосознанно склонялись к более здоровому варианту.

«Когда блюдо преподносится как „полезное для здоровья“, люди думают, что оно невкусное. Рестораны — для своей и общественной пользы — могут делать в меню такие тонкие намеки», — заключили авторы исследования.