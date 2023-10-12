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Лимонад «Маракуйя»

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Лимонад «Маракуйя»

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить лимонад "Маракуйя". Лимон можно заменить на лайм или апельсин. Подсластитель лучше использовать жидкий, например, сироп топинамбура, но и обычный сахар тоже подойдет. По желанию в лимонад можно добавить пару листиков свежей мяты для аромата. Готовится лимонад быстро и просто, так что берите на заметку!
Основной ингредиент: Фрукты Блюдо: Напитки / Лимонад

Состав / Ингредиенты:

  • Маракуйя 2 Штуки
  • Лимон 1/2 Штуки
  • Подсластитель жидкий 2 Ст. ложки
  • Вода газированная 600 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

36 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лимонад "Маракуйя"»

Лимонад "Маракуйя"

Подготовьте все ингредиенты.

Лимонад "Маракуйя"

Из лимона выжмите сок.

Лимонад "Маракуйя"

Маракуйю разрежьте пополам и выскоблите мякоть ложечкой.

Лимонад "Маракуйя"

Переложите мякоть маракуйи в кувшин, добавьте лимонный сок и подсластитель. Перемешайте.

Лимонад "Маракуйя"

Влейте газированную воду. Все еще раз перемешайте. Уберите лимонад в холодильник на полчаса настояться.

Лимонад "Маракуйя"

Лимонад "Маракуйя" готов!

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