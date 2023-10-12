Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить лимонад "Маракуйя". Лимон можно заменить на лайм или апельсин. Подсластитель лучше использовать жидкий, например, сироп топинамбура, но и обычный сахар тоже подойдет. По желанию в лимонад можно добавить пару листиков свежей мяты для аромата. Готовится лимонад быстро и просто, так что берите на заметку!
Основной ингредиент: Фрукты Блюдо: Напитки / Лимонад
Состав / Ингредиенты:
- Маракуйя 2 Штуки
- Лимон 1/2 Штуки
- Подсластитель жидкий 2 Ст. ложки
- Вода газированная 600 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
36 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лимонад "Маракуйя"»
Подготовьте все ингредиенты.
Из лимона выжмите сок.
Маракуйю разрежьте пополам и выскоблите мякоть ложечкой.
Переложите мякоть маракуйи в кувшин, добавьте лимонный сок и подсластитель. Перемешайте.
Влейте газированную воду. Все еще раз перемешайте. Уберите лимонад в холодильник на полчаса настояться.
Лимонад "Маракуйя" готов!