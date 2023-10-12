Чем проще, тем вкуснее. Салат, который съедается за 1 минуту: яркий и аппетитный

Какое блюдо присутствует почти в 90% ресторанов всего мира? Данным блюдом являются салаты. Трудно представить заведение, где бы не подавались салаты. Как правило, они составляют хотя бы 5% меню. Конечно, есть особые специализированные кафе, где салаты не подаются. Но, подобных ресторанов намного меньше, чем обычных.
В заведениях мы видим типичные “ходовые” салаты — Цезарь, Оливье, Греческий. В тематических местах можно найти необычные салаты.
Также стоит готовить дома нетипичные салаты. Расскажем, как сделать один из таких.
Ингредиенты для салата:
- помидоры — 3 шт.;
- крабовые палочки — 200 г;
- сыр — 100 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез — 1,5 ст.л.;
- хлеб — 3 кусочка;
- прованские травы — ½ ч.л.;
- паприка копченая — ⅓ ч.л.;
- растительное масло — ст.л.
Приготовление салата:
Нарезаем маленькими кубиками кусочки хлеба, примерно 1х1 см. В миску с хлебом высыпаем прованские травы, паприку, солим по вкусу.
Перемешиваем хлеб со специями, добавляем растительное масло. Снова смешиваем хлеб, но уже с маслом и отправляем в сухую сковороду. На огне выше среднего обжариваем сухарики в течение 5-7 минут, постоянно помешиваем.
Можно выложить хлеб на противень и запечь в духовке аналогичный промежуток времени.
Нарезаем крупным кубиком помидоры. По желанию удаляем мякоть или даем соку стечь через сито. Нарезаем маленьким кубиком крабовые палочки, натираем мелко сыр. Смешиваем в салатнике помидор, сыр и крабовые палочки.
Пропускаем в салат через пресс зубчики чеснока, солим и перчим по вкусу. Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.
Перед подачей посыпаем салат сухариками и нашинкованным зеленым луком.
Также салат можно выложить слоями, данный способ подходит для праздничного стола.