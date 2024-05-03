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Лимонный торт на скорую руку: просто тает во рту. Авторский рецепт

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Лимонный торт на скорую руку: просто тает во рту. Авторский рецепт

История лимонного торта начинается в Европе, где в конце XVIII века стали популярны бисквиты с добавлением лимонной цедры и сока. Со временем кондитеры стали экспериментировать с рецептами, и лимонный торт стал одним из самых любимых десертов.

В разных странах существуют свои особенности приготовления этого торта. Например, в Англии лимонный торт часто готовят с добавлением сливочного масла и сахарной пудры, а в Италии — с рикоттой и лимонным сиропом.

Сегодня лимонный торт остается популярным во многих странах мира. Он может быть как простым и быстрым в приготовлении, так и сложным и изысканным.

Ингредиенты для бисквита:

  • Яйца — 5 шт.;
  • Сахар — 150 г;
  • Мука — 160 г;
  • Разрыхлитель — ½ ч.л.;
  • Цедра лимона;
  • Соль — щепотка.

Ингредиенты для крема:

  • Молоко — 500 мл;
  • Сахар — 150 г;
  • Крахмал — 50 г;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Масло сливочное — 170 г;
  • Сок 1 лимона.

Приготовление лимонного торта:

Высыпаем в сахар цедру лимона и перетираем компоненты около минуты. Разбиваем в сахар яйца, солим и взбиваем миксером 5-7 минут.

Просеиваем в пышную яичную массу муку и разрыхлитель, замешиваем нежное тесто. Выливаем тесто на противень, застеленный пергаментом, выравниваем по поверхности.

Выпекаем бисквит при 180 градусах 10-15 минут. В сотейник высыпаем сахар и крахмал, разбиваем туда же яйцо и добавляем лимонный сок.

Вливаем к компонентам молоко, перемешиваем и варим на среднем огне до загустения. Не забываем постоянно перемешивать заварную основу.

Перекладываем заварную основу в отдельную миску, накрываем пищевой пленкой и оставляем остывать. Можно для пропитки смешать 50 грамм сахара с водой и лимонным соком.

Для крема взбиваем до побеления сливочное масло. Постепенно выкладываем в масло заварную основу и взбиваем миксером.

Делим бисквит на небольшие коржи, каждый пропитываем сиропом. Смазываем каждый корж кремом и кладем друг на друга, также бортики торта смазываем кремом.

Лимонный торт на скорую руку: просто тает во рту. Авторский рецепт

Оставляем крем пропитываться минимум на час. Для красивой подачи лишние края можно срезать.

Лимонный торт на скорую руку: просто тает во рту. Авторский рецепт

Получается красивый сладкий лимонный торт. Украсить торт также можно лимонной цедрой.

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