Лимонный торт на скорую руку: просто тает во рту. Авторский рецепт

История лимонного торта начинается в Европе, где в конце XVIII века стали популярны бисквиты с добавлением лимонной цедры и сока. Со временем кондитеры стали экспериментировать с рецептами, и лимонный торт стал одним из самых любимых десертов.

В разных странах существуют свои особенности приготовления этого торта. Например, в Англии лимонный торт часто готовят с добавлением сливочного масла и сахарной пудры, а в Италии — с рикоттой и лимонным сиропом.

Сегодня лимонный торт остается популярным во многих странах мира. Он может быть как простым и быстрым в приготовлении, так и сложным и изысканным.

Ингредиенты для бисквита:

Яйца — 5 шт.;

Сахар — 150 г;

Мука — 160 г;

Разрыхлитель — ½ ч.л.;

Цедра лимона;

Соль — щепотка.

Ингредиенты для крема:

Молоко — 500 мл;

Сахар — 150 г;

Крахмал — 50 г;

Яйцо — 1 шт.;

Масло сливочное — 170 г;

Сок 1 лимона.

Приготовление лимонного торта:

Высыпаем в сахар цедру лимона и перетираем компоненты около минуты. Разбиваем в сахар яйца, солим и взбиваем миксером 5-7 минут.

Просеиваем в пышную яичную массу муку и разрыхлитель, замешиваем нежное тесто. Выливаем тесто на противень, застеленный пергаментом, выравниваем по поверхности.

Выпекаем бисквит при 180 градусах 10-15 минут. В сотейник высыпаем сахар и крахмал, разбиваем туда же яйцо и добавляем лимонный сок.

Вливаем к компонентам молоко, перемешиваем и варим на среднем огне до загустения. Не забываем постоянно перемешивать заварную основу.

Перекладываем заварную основу в отдельную миску, накрываем пищевой пленкой и оставляем остывать. Можно для пропитки смешать 50 грамм сахара с водой и лимонным соком.

Для крема взбиваем до побеления сливочное масло. Постепенно выкладываем в масло заварную основу и взбиваем миксером.

Делим бисквит на небольшие коржи, каждый пропитываем сиропом. Смазываем каждый корж кремом и кладем друг на друга, также бортики торта смазываем кремом.

Оставляем крем пропитываться минимум на час. Для красивой подачи лишние края можно срезать.

Получается красивый сладкий лимонный торт. Украсить торт также можно лимонной цедрой.