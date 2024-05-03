Описание приготовления:

Скажете, так не бывает? А вот и нет! После того как приготовите пасху по этому рецепту, всегда будете делать только свою домашнюю и больше никаких покупных! Апельсиновый сок можно как взять свежевыжатый, так и готовый. Угощайтесь!

Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Изюм 150 Грамм (или другие сухофрукты, цукаты)

Молоко 300 Миллилитров

Масло сливочное 180 Грамм

Ванильный сахар 10 Грамм

Глазурь По вкусу

Мука пшеничная 600 Грамм

Соль 1 Щепотка

Сахар 200 Грамм

Растительное масло По вкусу (для смазывания формы)

Желток куриный 6 Штук

Дрожжи свежие 20 Грамм (или 8 грамм сухих)

Цедра апельсина По вкусу

Сок апельсиновый 150 Миллилитров

Декор По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

326 ккал

Калорийность

7 г

Белки

12 г

Жиры

45 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Простая пасха»

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Изюм тщательно помойте и залейте апельсиновым соком на 1 час.

Затем сок слейте, изюм обсушите бумажным полотенцем и немного присыпьте мукой.

Приготовьте опару. В теплое молоко (тепло комфортное для пальца) добавьте дрожжи и 2 ч.л. сахара (от общего количества сахара). Уберите опару в теплое место на 20-25 минут, чтобы дрожжи начали работать.

Желтки взбейте с солью, сахаром и ванильным сахаром до пышной массы.

Добавьте в массу цедру одного апельсина и размягченное сливочное масло.

Снова взбейте до однородной массы.

В масляно-яичную свесь влейте готовую опару.

Взбейте массу ещё раз.

Муку просейте. Постепенно добавляя в подготовленную массу, лопаткой замесите тесто. Оно будет как очень густая сметана. Накройте пищевой пленкой и уберите в теплое место на 40-45 минут.

Когда тесто подойдет, добавьте изюм.

Снова перемешайте лопаткой, чтобы изюм распределился. Накройте пищевой пленкой и уберите ещё на 40-45 минут в теплое место.

Тесто готово!

Формы смажьте растительным маслом. Заполните формы тестом на 1/3 или 1/2 с помощью ложки.

Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 15-20 минут.

Выпекайте пасхи при температуре 170 градусов 15 минут, затем уменьшите температуру до 160 градусов и пеките ещё 15 минут. Когда выключите духовку, оставьте куличи внутри ещё на 2-3 минуты. Затем достаньте и остудите в форме или без формы.

Глазурь я использовала готовую. Развела по инструкции, наполнила глазурью кулинарный мешочек и полила остывшие пасхи.

Украсьте декором на свой вкус.

Хорошего праздника!

И совершенно восхитительный разрез! Угощайтесь!