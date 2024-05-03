Описание приготовления:
Скажете, так не бывает? А вот и нет! После того как приготовите пасху по этому рецепту, всегда будете делать только свою домашнюю и больше никаких покупных! Апельсиновый сок можно как взять свежевыжатый, так и готовый. Угощайтесь!
Назначение: На праздничный стол / Пасха Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Изюм 150 Грамм (или другие сухофрукты, цукаты)
- Молоко 300 Миллилитров
- Масло сливочное 180 Грамм
- Ванильный сахар 10 Грамм
- Глазурь По вкусу
- Мука пшеничная 600 Грамм
- Соль 1 Щепотка
- Сахар 200 Грамм
- Растительное масло По вкусу (для смазывания формы)
- Желток куриный 6 Штук
- Дрожжи свежие 20 Грамм (или 8 грамм сухих)
- Цедра апельсина По вкусу
- Сок апельсиновый 150 Миллилитров
- Декор По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
326 ккал
Калорийность
7 г
Белки
12 г
Жиры
45 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Простая пасха»
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Изюм тщательно помойте и залейте апельсиновым соком на 1 час.
Затем сок слейте, изюм обсушите бумажным полотенцем и немного присыпьте мукой.
Приготовьте опару. В теплое молоко (тепло комфортное для пальца) добавьте дрожжи и 2 ч.л. сахара (от общего количества сахара). Уберите опару в теплое место на 20-25 минут, чтобы дрожжи начали работать.
Желтки взбейте с солью, сахаром и ванильным сахаром до пышной массы.
Добавьте в массу цедру одного апельсина и размягченное сливочное масло.
Снова взбейте до однородной массы.
В масляно-яичную свесь влейте готовую опару.
Взбейте массу ещё раз.
Муку просейте. Постепенно добавляя в подготовленную массу, лопаткой замесите тесто. Оно будет как очень густая сметана. Накройте пищевой пленкой и уберите в теплое место на 40-45 минут.
Когда тесто подойдет, добавьте изюм.
Снова перемешайте лопаткой, чтобы изюм распределился. Накройте пищевой пленкой и уберите ещё на 40-45 минут в теплое место.
Тесто готово!
Формы смажьте растительным маслом. Заполните формы тестом на 1/3 или 1/2 с помощью ложки.
Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 15-20 минут.
Выпекайте пасхи при температуре 170 градусов 15 минут, затем уменьшите температуру до 160 градусов и пеките ещё 15 минут. Когда выключите духовку, оставьте куличи внутри ещё на 2-3 минуты. Затем достаньте и остудите в форме или без формы.
Глазурь я использовала готовую. Развела по инструкции, наполнила глазурью кулинарный мешочек и полила остывшие пасхи.
Украсьте декором на свой вкус.
Хорошего праздника!
И совершенно восхитительный разрез! Угощайтесь!