Любимое блюдо Эктора Хименеса-Браво: готовим роскошные голубцы с интересным ингредиентом

Известный повар Эктор Хименес-Браво – многолетний судья проекта «МастерШеф». Поэтому и неудивительно, что у него есть любимые блюда украинской кухни.

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Одно из таких – голубцы. Однако, по словам Эктора Хименеса Браво, в ресторанах их редко вкусно готовят.

В Канаде, во французских провинциях, тоже есть похожее блюдо, но туда не добавляют рис, только мясо. А я люблю украинские голубцы, потому что у них хороший баланс: немного риса, немного мяса. Но я тоже пробовал их во многих ресторанах, и там не знают, как их готовить,

– отмечал ранее повар.

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Рецепт голубцов от Эктора Хименеса-Браво

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 пекинская капуста;

– 400 граммов куриного фарша;

– 200 граммов отварного риса;

– 200 граммов грибов;

– 1 морковка;

– 1 луковица;

– 50 грамм томатной пасты;

– 100 миллилитров воды;

– соль, перец по вкусу. ⠀ ⠀

Приготовление:

Отрежьте от капусты нижнюю часть. Проварите головку 2 минуты. Грибы нарежьте и обжарьте. Смешайте фарш, рис, грибы, соль и перец. Капусту разберите на листья, отбейте нижнюю часть. На каждый лист выложите замешанный фарш и сформуйте голубцы. Лук нарежьте, а морковь натрите. Обжарьте овощи, после чего распределите их по дну кастрюли, а сверху выложите голубцы. Залейте голубцы томатной пастой с водой и тушите 15 минут.

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