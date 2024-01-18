ГлавнаяРецептыЛюбимое блюдо Эктора Хименеса-Браво: готовим роскошные голубцы с интересным ингредиентом Любимое блюдо Эктора Хименеса-Браво: готовим роскошные голубцы с интересным ингредиентом На чтение: 2 минуты Известный повар Эктор Хименес-Браво – многолетний судья проекта «МастерШеф». Поэтому и неудивительно, что у него есть любимые блюда украинской кухни. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Одно из таких – голубцы. Однако, по словам Эктора Хименеса Браво, в ресторанах их редко вкусно готовят. В Канаде, во французских провинциях, тоже есть похожее блюдо, но туда не добавляют рис, только мясо. А я люблю украинские голубцы, потому что у них хороший баланс: немного риса, немного мяса. Но я тоже пробовал их во многих ресторанах, и там не знают, как их готовить, – отмечал ранее повар. Будет вкусно Магия на вашем столе: быстрый рецепт запеченного куриного филе с моцареллой и помидорами Рецепт голубцов от Эктора Хименеса-Браво Время: 45 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 1 пекинская капуста; – 400 граммов куриного фарша; – 200 граммов отварного риса; – 200 граммов грибов; – 1 морковка; – 1 луковица; – 50 грамм томатной пасты; – 100 миллилитров воды; – соль, перец по вкусу. ⠀ ⠀ Приготовление: Отрежьте от капусты нижнюю часть. Проварите головку 2 минуты. Грибы нарежьте и обжарьте. Смешайте фарш, рис, грибы, соль и перец. Капусту разберите на листья, отбейте нижнюю часть. На каждый лист выложите замешанный фарш и сформуйте голубцы. Лук нарежьте, а морковь натрите. Обжарьте овощи, после чего распределите их по дну кастрюли, а сверху выложите голубцы. Залейте голубцы томатной пастой с водой и тушите 15 минут. Понравился рецепт? Смотрите еще подборку блюд из картофеля от Эктора Хименеса-Браво – вы точно найдете что-нибудь для себя. Поделитесь с друзьями