Описание приготовления:

Приготовить крем из творожного сыра можно буквально на скорую руку, ведь весь процесс занимает совсем немного времени. Самое главное, чтобы крем получился — выбрать правильные сливки, жирность которых должна быть более 30%, иногда производители так и указывают на упаковке, что сливки подходят для взбивания. Крем из творожного сыра получается необычайно вкусный и с его помощью можно не только прослаивать коржи или использовать для мелкой выпечки. Подайте крем в креманке, украсив свежими или замороженными ягодами и фруктами, дополните орешками или кондитерскими посыпками и декором — у вас получится самодостаточный десерт от которого будут в восторге и дети, и взрослые. Сохраняйте рецепт!

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Десерты / Крем

Состав / Ингредиенты:

Сливки 200 Миллилитров (у меня 33%)

Сыр творожный 200 Грамм

Сахарная пудра 100 Грамм (ориентируйтесь на свой вкус)

Количество порций 8

Калорийность

214 ккал

Калорийность

6 г

Белки

9 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крем из творожного сыра»

Подготовьте все ингредиенты. Сливки должны быть охлажденные, а вот сыру лучше немного полежать при комнатной температуре, такой сыр будет лучше вмешиваться в крем, не оставляя комочков. За неимением творожного сыра, можете взять маскарпоне или риккоту.

Соедините творожный сыр и сахарную пудру. Количество пудры можете уменьшить, всё зависит от ваших предпочтений и от того, для чего в дальнейшем будет использоваться крем. Взбейте творожный сыр с сахарной пудрой при помощи миксера или блендера.

Для взбивания сливок возьмите глубокую чашу или небольшую кастрюльку. Сливки и ёмкость для взбивания должны быть холодные. Сначала взбивайте сливки на небольшой скорости, затем постепенно увеличьте её до максимальной. Взбивайте сливки до тех пор, пока они не превратятся в пышную массу.

Затем добавьте взбитый с сахарной пудрой творожный сыр. Пропорции сливок и творожного сыра могут быть самыми разными. В первый раз можете попробовать оптимальное соотношение 1:1, а попробовав решите, чего вам больше хочется в креме — сливок или сыра.

Тщательно перемешайте всё до однородного состояния. Крем из творожного сыра готов. А если добавить в него на этом этапе остывший растопленный шоколад, то получится восхитительный шоколадный крем-чиз.

Можно сразу использовать крем по назначению. Он отлично подойдёт для прослойки любого торта, для более мелкой выпечки или в качестве самостоятельного десерта. Но не храните крем в тепле, он начнёт таять. После того как десерт готов, сразу уберите его на хранение в холодильник. Приятного вам угощения!