Описание приготовления:
Приготовить крем из творожного сыра можно буквально на скорую руку, ведь весь процесс занимает совсем немного времени. Самое главное, чтобы крем получился — выбрать правильные сливки, жирность которых должна быть более 30%, иногда производители так и указывают на упаковке, что сливки подходят для взбивания. Крем из творожного сыра получается необычайно вкусный и с его помощью можно не только прослаивать коржи или использовать для мелкой выпечки. Подайте крем в креманке, украсив свежими или замороженными ягодами и фруктами, дополните орешками или кондитерскими посыпками и декором — у вас получится самодостаточный десерт от которого будут в восторге и дети, и взрослые. Сохраняйте рецепт!
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Десерты / Крем
Состав / Ингредиенты:
- Сливки 200 Миллилитров (у меня 33%)
- Сыр творожный 200 Грамм
- Сахарная пудра 100 Грамм (ориентируйтесь на свой вкус)
Количество порций 8
Калорийность
214 ккал
Калорийность
6 г
Белки
9 г
Жиры
22 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Крем из творожного сыра»
Подготовьте все ингредиенты. Сливки должны быть охлажденные, а вот сыру лучше немного полежать при комнатной температуре, такой сыр будет лучше вмешиваться в крем, не оставляя комочков. За неимением творожного сыра, можете взять маскарпоне или риккоту.
Соедините творожный сыр и сахарную пудру. Количество пудры можете уменьшить, всё зависит от ваших предпочтений и от того, для чего в дальнейшем будет использоваться крем. Взбейте творожный сыр с сахарной пудрой при помощи миксера или блендера.
Для взбивания сливок возьмите глубокую чашу или небольшую кастрюльку. Сливки и ёмкость для взбивания должны быть холодные. Сначала взбивайте сливки на небольшой скорости, затем постепенно увеличьте её до максимальной. Взбивайте сливки до тех пор, пока они не превратятся в пышную массу.
Затем добавьте взбитый с сахарной пудрой творожный сыр. Пропорции сливок и творожного сыра могут быть самыми разными. В первый раз можете попробовать оптимальное соотношение 1:1, а попробовав решите, чего вам больше хочется в креме — сливок или сыра.
Тщательно перемешайте всё до однородного состояния. Крем из творожного сыра готов. А если добавить в него на этом этапе остывший растопленный шоколад, то получится восхитительный шоколадный крем-чиз.
Можно сразу использовать крем по назначению. Он отлично подойдёт для прослойки любого торта, для более мелкой выпечки или в качестве самостоятельного десерта. Но не храните крем в тепле, он начнёт таять. После того как десерт готов, сразу уберите его на хранение в холодильник. Приятного вам угощения!