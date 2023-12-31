ГлавнаяРецептыЛюбимое блюдо Зеленского: как приготовить стейк в тандыре на Новый год Любимое блюдо Зеленского: как приготовить стейк в тандыре на Новый год На чтение: 1 минута Президент Владимир Зеленский, как большинство мужчин, любит жареное мясо. Особенно он предпочитает стейки, приготовленные в тандыре. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Тандыр – это восточная керамическая печь в форме большого кувшина. Ее изготовляют только из экологически чистой глины, сообщает 24 Канал. Стоит попробовать Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой О своей любви к стейкам в тандыре глава государства рассказывал еще раньше. Я вообще люблю готовить мясо на гриле, хотя очень редко это делаю. Обожаю вкус полностью прожаренного, не сухого толстого куска мяса, – отмечал Зеленский. Новый год – отличный повод приготовить любимое блюдо президента. А с рецептом мы поможем. Рецепт мяса в тандыре Время: 45 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 800 граммов говядины; – соль по вкусу; – копченая паприка; – черный перец по вкусу. Приготовление: Говядину нарежьте на порционные куски толщиной 2 – 2,5 сантиметра. Высушите мясо салфеткой, после чего натрите специями. Тандыр разогрейте до 80 градусов и поместите туда стейки. Когда пройдет 8-10 минут, переверните их и готовьте еще 10 минут. Достаньте мясо из тандыра и дайте ему отдохнуть под крышкой минимум 15 минут. Подавайте горячим с любимыми овощами и соусом. Ищете вкусный рецепт на Новый год? Попробуйте приготовить вкусный салат по рецепту Елены Зеленской. Поделитесь с друзьями