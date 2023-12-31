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Бутерброды к шампанскому

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Бутерброды к шампанскому

Описание приготовления:

От таких аппетитных бутербродов не откажется ни один гость. Вам будет бюджетнее засолить красную рыбу в домашних условиях, чтобы ее хватило и на добавку, так как блюдо очень быстро разлетится с тарелок. Вместо майонеза используйте плавленый сыр или сливочное масло хорошего качества.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год / Фуршет Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга Блюдо: Бутерброды / Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Красная рыба 150 Грамм (слабосоленая)
  • Овсяные хлебцы 5 Штук
  • Майонез 2 Ст. ложки (любой жирности)
  • Лимон 5 Ломтиков
  • Петрушка 2-3 Штук (стебля)

Количество порций 2

Как приготовить «Бутерброды к шампанскому»

Бутерброды к шампанскому

Подготовьте указанные ингредиенты. Приобретите слабосоленую красную рыбу или засолите ее в домашних условиях самостоятельно.

Бутерброды к шампанскому

Овсяные хлебцы или другую основу для бутербродов обмажьте майонезом любой жирности или плавленым сыром, сливочным маслом и т.д. Выложите их на тарелку.

Бутерброды к шампанскому

Нарежьте слабосоленую красную рыбу длинными лентами и сверните в виде розочки. Выложите на основу.

Бутерброды к шампанскому

Нарежьте лимон ломтиками и выложите на бутерброды.

Бутерброды к шампанскому

Украсьте блюдо листочками свежей петрушки или укропа.

Бутерброды к шампанскому

Подайте бутерброды к столу сразу после приготовления, разлив в бокалы охлажденное шампанское.

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