Описание приготовления:
От таких аппетитных бутербродов не откажется ни один гость. Вам будет бюджетнее засолить красную рыбу в домашних условиях, чтобы ее хватило и на добавку, так как блюдо очень быстро разлетится с тарелок. Вместо майонеза используйте плавленый сыр или сливочное масло хорошего качества.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год / Фуршет Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга Блюдо: Бутерброды / Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Красная рыба 150 Грамм (слабосоленая)
- Овсяные хлебцы 5 Штук
- Майонез 2 Ст. ложки (любой жирности)
- Лимон 5 Ломтиков
- Петрушка 2-3 Штук (стебля)
Количество порций 2
Как приготовить «Бутерброды к шампанскому»
Подготовьте указанные ингредиенты. Приобретите слабосоленую красную рыбу или засолите ее в домашних условиях самостоятельно.
Овсяные хлебцы или другую основу для бутербродов обмажьте майонезом любой жирности или плавленым сыром, сливочным маслом и т.д. Выложите их на тарелку.
Нарежьте слабосоленую красную рыбу длинными лентами и сверните в виде розочки. Выложите на основу.
Нарежьте лимон ломтиками и выложите на бутерброды.
Украсьте блюдо листочками свежей петрушки или укропа.
Подайте бутерброды к столу сразу после приготовления, разлив в бокалы охлажденное шампанское.