Описание приготовления:

От таких аппетитных бутербродов не откажется ни один гость. Вам будет бюджетнее засолить красную рыбу в домашних условиях, чтобы ее хватило и на добавку, так как блюдо очень быстро разлетится с тарелок. Вместо майонеза используйте плавленый сыр или сливочное масло хорошего качества.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год / Фуршет Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга Блюдо: Бутерброды / Закуски

Состав / Ингредиенты:

Красная рыба 150 Грамм (слабосоленая)

Овсяные хлебцы 5 Штук

Майонез 2 Ст. ложки (любой жирности)

Лимон 5 Ломтиков

Петрушка 2-3 Штук (стебля)

Количество порций 2

Как приготовить «Бутерброды к шампанскому»

Подготовьте указанные ингредиенты. Приобретите слабосоленую красную рыбу или засолите ее в домашних условиях самостоятельно.

Овсяные хлебцы или другую основу для бутербродов обмажьте майонезом любой жирности или плавленым сыром, сливочным маслом и т.д. Выложите их на тарелку.

Нарежьте слабосоленую красную рыбу длинными лентами и сверните в виде розочки. Выложите на основу.

Нарежьте лимон ломтиками и выложите на бутерброды.

Украсьте блюдо листочками свежей петрушки или укропа.

Подайте бутерброды к столу сразу после приготовления, разлив в бокалы охлажденное шампанское.