Лучшее эластичное тесто для пельменей 3 к 1. Рецепт без весов, легко запомнить

Пельмени давно завоевали важное место в сердцах каждого жителя стран СНГ. Это вкусное и сытное блюдо, которое готовится максимально просто. Для людей постарше пельмени также связаны с ностальгией по детству. Как правило, лепка пельменей собирала на кухне всю семью. Кто-то замешивал тесто, готовил фарш, укладывал начинку в тесто.
Домашние пельмени всегда получаются вкуснее покупных. Вероятно, имеет значение соотношение мяса и теста. В домашних пельменях начинки побольше, нежели в магазинном продукте.
Сделаем самостоятельно домашние пельмени.
Ингредиенты для пельменей:
- мука — 600 г;
- яйцо — шт.;
- растительное масло — 1 ст.л.;
- соль — ч.л.;
- свинина — 500 г;
- сало — 100 г;
- лук — 200 г;
- холодная вода — 70 мл.
Приготовление пельменей:
Перемешиваем муку с половиной чайной ложки соли. В стакан 200 мл разбиваем яйцо, вливаем растительное масло. Заполняем стакан с яйцом и маслом до краев теплой водой, выливаем в муку.
Собираем компоненты в комок и вымешиваем на чистом столе 5 минут. Оставляем тесто под крышкой на час.
В это время измельчаем в мясорубке свинину, сало и лук, смешиваем.
Вливаем к фаршу воду, солим и перемешиваем.
Отделяем от теста небольшие части, раскатываем в тонкие пласты.
Можно заранее разделить тесто на небольшие колобки, чтобы оно смогло лучше отдохнуть перед раскаткой.
Посыпаем мукой стол и пельменницу, выкладываем на нее пласт теста.
В углубления пельменницы кладем начинку.
Раскатываем второй пласт теста, им накрываем пласт с начинкой. Раскатываем скалкой пельменницу, отделяя каждый пельмень от общего пласта.
Домашние пельмени можно убрать в морозилку, часть приготовить сразу.
Для варки рекомендуется использовать лук, лавровый лист и любимые специи, получается отменный сытный ужин.