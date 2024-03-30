Лучшее эластичное тесто для пельменей 3 к 1. Рецепт без весов, легко запомнить

Пельмени давно завоевали важное место в сердцах каждого жителя стран СНГ. Это вкусное и сытное блюдо, которое готовится максимально просто. Для людей постарше пельмени также связаны с ностальгией по детству. Как правило, лепка пельменей собирала на кухне всю семью. Кто-то замешивал тесто, готовил фарш, укладывал начинку в тесто.

Домашние пельмени всегда получаются вкуснее покупных. Вероятно, имеет значение соотношение мяса и теста. В домашних пельменях начинки побольше, нежели в магазинном продукте.

Сделаем самостоятельно домашние пельмени.

Ингредиенты для пельменей:

мука — 600 г;

яйцо — шт.;

растительное масло — 1 ст.л.;

соль — ч.л.;

свинина — 500 г;

сало — 100 г;

лук — 200 г;

холодная вода — 70 мл.

Приготовление пельменей:

Перемешиваем муку с половиной чайной ложки соли. В стакан 200 мл разбиваем яйцо, вливаем растительное масло. Заполняем стакан с яйцом и маслом до краев теплой водой, выливаем в муку.

Собираем компоненты в комок и вымешиваем на чистом столе 5 минут. Оставляем тесто под крышкой на час.

В это время измельчаем в мясорубке свинину, сало и лук, смешиваем.

Вливаем к фаршу воду, солим и перемешиваем.

Отделяем от теста небольшие части, раскатываем в тонкие пласты.

Можно заранее разделить тесто на небольшие колобки, чтобы оно смогло лучше отдохнуть перед раскаткой.

Посыпаем мукой стол и пельменницу, выкладываем на нее пласт теста.

В углубления пельменницы кладем начинку.

Раскатываем второй пласт теста, им накрываем пласт с начинкой. Раскатываем скалкой пельменницу, отделяя каждый пельмень от общего пласта.

Домашние пельмени можно убрать в морозилку, часть приготовить сразу.

Для варки рекомендуется использовать лук, лавровый лист и любимые специи, получается отменный сытный ужин.