Описание приготовления:
Для приготовления итальянской запеканки лучше всего использовать пасту среднего размера, тогда она будет лучше держаться. При желании можете добавить любимые специи и зелень. Отлично подойдет базилик и розмарин. Сыр можно взять любой, главное, чтобы он хорошо плавился, я предпочитаю моцареллу.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Макароны Блюдо: Выпечка / Запеканка География кухни: Итальянская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Паста 300 Грамм (макароны)
- Сливки 80 Миллилитров (20-22% жирности)
- Фарш 400 Грамм (мясной)
- Моцарелла 150 Грамм
- Чеснок 2 Зубчика
- Масло растительное По вкусу (без запаха и вкуса)
- Пассата 1 Стакан
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
228 ккал
Калорийность
16 г
Белки
13 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Итальянская запеканка»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления запеканки из макарон, фарша и сыра.
Пасту сварите в соленой, кипящей воде почти до кипения. Откиньте их на сито и дайте воде полностью стечь.
Репчатый лук почистите, порежьте. В сковороду налейте растительное масло. Разогрейте масло на среднем огне, выложите лук и обжаривайте в течение 5 минут.
Добавьте к обжаренному луку мясной фарш, посолите, поперчите и обжаривайте, перемешивая, в течение 10-15 минут. Переложите в тарелку.
В сковороду после обжаривания фарша выложите пассату, порезанный чеснок и обжаривайте, мешая, 3-4 минуты.
Влейте в сковороду сливки, посолите, перемешайте и готовьте соус на медленном огне в течение 1-2 минут после закипания.
Сыр натрите на крупной терке. На дно налейте немного соуса и посыпьте немного сыром.
Смешайте макароны с фаршем и соусом до равномерного распределения ингредиентов. Выложите массу в форму и немного прижмите.
Посыпьте верх запеканки тертым сыром и поставьте в горячую духовку при температуре 180 градусов в течение 20 минут. Готовую запеканку из макарон, фарша и сыра достаньте и дайте ей немного остыть.
Приятного аппетита!