Описание приготовления:

Для приготовления итальянской запеканки лучше всего использовать пасту среднего размера, тогда она будет лучше держаться. При желании можете добавить любимые специи и зелень. Отлично подойдет базилик и розмарин. Сыр можно взять любой, главное, чтобы он хорошо плавился, я предпочитаю моцареллу.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Макароны Блюдо: Выпечка / Запеканка География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Паста 300 Грамм (макароны)

Сливки 80 Миллилитров (20-22% жирности)

Фарш 400 Грамм (мясной)

Моцарелла 150 Грамм

Чеснок 2 Зубчика

Масло растительное По вкусу (без запаха и вкуса)

Пассата 1 Стакан

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

228 ккал

Калорийность

16 г

Белки

13 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Итальянская запеканка»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления запеканки из макарон, фарша и сыра.

Пасту сварите в соленой, кипящей воде почти до кипения. Откиньте их на сито и дайте воде полностью стечь.

Репчатый лук почистите, порежьте. В сковороду налейте растительное масло. Разогрейте масло на среднем огне, выложите лук и обжаривайте в течение 5 минут.

Добавьте к обжаренному луку мясной фарш, посолите, поперчите и обжаривайте, перемешивая, в течение 10-15 минут. Переложите в тарелку.

В сковороду после обжаривания фарша выложите пассату, порезанный чеснок и обжаривайте, мешая, 3-4 минуты.

Влейте в сковороду сливки, посолите, перемешайте и готовьте соус на медленном огне в течение 1-2 минут после закипания.

Сыр натрите на крупной терке. На дно налейте немного соуса и посыпьте немного сыром.

Смешайте макароны с фаршем и соусом до равномерного распределения ингредиентов. Выложите массу в форму и немного прижмите.

Посыпьте верх запеканки тертым сыром и поставьте в горячую духовку при температуре 180 градусов в течение 20 минут. Готовую запеканку из макарон, фарша и сыра достаньте и дайте ей немного остыть.

Приятного аппетита!