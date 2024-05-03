Лук, картошка и 2 яйца. Картофельная лепёшка на завтрак или перекус: начинку меняю каждый день

История картофельной лепешки началась с распространения картофеля в Европе в XVIII веке. Изначально картофель считался экзотическим овощем и не сразу получил признание. Но постепенно люди стали экспериментировать с его приготовлением и открыли для себя множество рецептов.

Картофельные лепёшки — это простое и сытное блюдо, которое быстро стало актуальным. Их готовили из сырого или отварного картофеля, с добавлением муки, яиц и различных специй. В разных странах и регионах существуют свои особенности приготовления картофельных лепешек. Лепешки могут быть как самостоятельным блюдом, так и основой для других блюд, таких как пироги и ватрушки.

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт.;

Молоко — 250 мл;

Лук — 1 шт.;

Мука — 100 г;

Разрыхлитель — 1/3 ч.л.;

Картофель — 210 г;

Соль — 1/2 ч.л.;

Укроп — пара веточек;

Растительное масло — 1 ст.л.

Приготовление картофельной лепешки:

В миску с яйцами высыпаем соль, вливаем молоко и перемешиваем. Просеиваем в смесь муку с разрыхлителем, замешиваем жидкое тесто.

Шинкуем укроп, натираем на мелкой терке лук и очищенный картофель. Кладем лук, укроп и картошку в тесто, перемешиваем.

Смазываем сковороду растительным маслом, половником выкладываем тесто на поверхность.

Распределяем тесто по дну сковороды, обжариваем до румяного состояния с обеих сторон.

Получается простая картофельная лепешка. В нее можно завернуть любую начинку, отличный вариант завтрака.