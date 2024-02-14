Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить овсяное печенье с изюмом и шоколадом. Вместо шоколадных капель можно просто крупно порубить шоколад. Изюм подойдет любой, хоть светлый, хоть темный. Овсяные хлопья выбирайте длительной варки. Аромат печенья мало кого оставит равнодушным, так что рекомендую попробовать!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 70 Грамм

Хлопья овсяные 70 Грамм

Сода 1/2 Чайных ложки

Сахар 35 Грамм

Шоколадные капли 20 Грамм

Изюм 25 Грамм

Сироп 25 Грамм (у меня сироп топинамбура)

Масло растительное 25 Миллилитров

Вода 25 Миллилитров

Соль 1 Щепотка

Корица молотая 2 Щепотки

Ванильный ароматизатор 2 Капли

Количество порций 9

Калорийность

384 ккал

Калорийность

4 г

Белки

13 г

Жиры

59 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Овсяное печенье с изюмом и шоколадом»

Подготовьте все ингредиенты.

Измельчите овсяные хлопья в блендере.

Просейте в глубокую миску муку, добавьте измельченные овсяные хлопья.

Изюм хорошо промойте и подсушите на бумажном полотенце.

В сотейник добавьте сахар, сироп, корицу, ванильный ароматизатор и соль. Влейте воду. Нагрейте смесь, но не доводите до кипения. Нужно просто растворить сахар.

Перелейте получившуюся смесь в отдельную емкость, добавьте соду и перемешайте. Затем влейте растительное масло и снова перемешайте.

В эту смесь добавьте частями муку с овсяными хлопьями и перемешайте.

Добавьте изюм и шоколадные капли, аккуратно перемешайте.

Скатайте из теста шарики размером с грецкий орех.

Выложите заготовки на небольшом расстоянии друг от друга на пергамент для выпечки. Вилкой прижмите шарики крест-накрест. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 минут.

Овсяное печенье с изюмом и шоколадом готово, приятного вам аппетита!