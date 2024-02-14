Портал про города-курорты | Perekop

Овсяное печенье с изюмом и шоколадом

На чтение: 2 минуты
Овсяное печенье с изюмом и шоколадом

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить овсяное печенье с изюмом и шоколадом. Вместо шоколадных капель можно просто крупно порубить шоколад. Изюм подойдет любой, хоть светлый, хоть темный. Овсяные хлопья выбирайте длительной варки. Аромат печенья мало кого оставит равнодушным, так что рекомендую попробовать!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

  • Мука пшеничная 70 Грамм
  • Хлопья овсяные 70 Грамм
  • Сода 1/2 Чайных ложки
  • Сахар 35 Грамм
  • Шоколадные капли 20 Грамм
  • Изюм 25 Грамм
  • Сироп 25 Грамм (у меня сироп топинамбура)
  • Масло растительное 25 Миллилитров
  • Вода 25 Миллилитров
  • Соль 1 Щепотка
  • Корица молотая 2 Щепотки
  • Ванильный ароматизатор 2 Капли

Количество порций 9

Калорийность

384 ккал

Калорийность

4 г

Белки

13 г

Жиры

59 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Овсяное печенье с изюмом и шоколадом»

Овсяное печенье с изюмом и шоколадом

Подготовьте все ингредиенты.

Овсяное печенье с изюмом и шоколадом

Измельчите овсяные хлопья в блендере.

Овсяное печенье с изюмом и шоколадом

Просейте в глубокую миску муку, добавьте измельченные овсяные хлопья.

Овсяное печенье с изюмом и шоколадом

Изюм хорошо промойте и подсушите на бумажном полотенце.

Овсяное печенье с изюмом и шоколадом

В сотейник добавьте сахар, сироп, корицу, ванильный ароматизатор и соль. Влейте воду. Нагрейте смесь, но не доводите до кипения. Нужно просто растворить сахар.

Овсяное печенье с изюмом и шоколадом

Перелейте получившуюся смесь в отдельную емкость, добавьте соду и перемешайте. Затем влейте растительное масло и снова перемешайте.

Овсяное печенье с изюмом и шоколадом

В эту смесь добавьте частями муку с овсяными хлопьями и перемешайте.

Овсяное печенье с изюмом и шоколадом

Добавьте изюм и шоколадные капли, аккуратно перемешайте.

Овсяное печенье с изюмом и шоколадом

Скатайте из теста шарики размером с грецкий орех.

Овсяное печенье с изюмом и шоколадом

Выложите заготовки на небольшом расстоянии друг от друга на пергамент для выпечки. Вилкой прижмите шарики крест-накрест. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 минут.

Овсяное печенье с изюмом и шоколадом

Овсяное печенье с изюмом и шоколадом готово, приятного вам аппетита!

Что будем искать? Например,Человек