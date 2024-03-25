Лучше, чем в кондитерской: готовим вкусные творожные пончики – элементарный рецепт

Пожалуй, никто не откажется от угощения сладкими пончиками. Попробуйте приготовить их по этому простому и проверенному рецепту.

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В этом рецепте нет дрожжей. Однако пончики получатся очень воздушными.

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Простой рецепт пончиков

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 250 граммов творога;

– 1 яйцо;

– 5 – 6 столовых ложек муки;

– 5 столовых ложек сахара;

– 1 чайная ложка соды;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 2 чайные ложки ванильного сахара;

– сахарная пудра.

Приготовление:

Взбейте миксером яйцо, сахар и ванильный сахар до белого цвета. Добавьте творог и снова взбейте миксером. Затем добавьте соду, просеянную муку, соль и замесите тесто. Раскатайте тесто толщиной 1 сантиметр. Вырежьте кружочки и сделайте форму бублика. Жарьте в масле до золотистого цвета с обеих сторон. После того, как остынут, посыпьте пончики сахарной пудрой.

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