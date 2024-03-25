ГлавнаяРецептыЛучше, чем в кондитерской: готовим вкусные творожные пончики – элементарный рецепт Лучше, чем в кондитерской: готовим вкусные творожные пончики – элементарный рецепт На чтение: 1 минута Пожалуй, никто не откажется от угощения сладкими пончиками. Попробуйте приготовить их по этому простому и проверенному рецепту. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В этом рецепте нет дрожжей. Однако пончики получатся очень воздушными. Будет вкусно Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ «Водный Мир» Простой рецепт пончиков Время: 1 час Порций: 8 Ингредиенты: – 250 граммов творога; – 1 яйцо; – 5 – 6 столовых ложек муки; – 5 столовых ложек сахара; – 1 чайная ложка соды; – 0,5 чайной ложки соли; – 2 чайные ложки ванильного сахара; – сахарная пудра. Приготовление: Взбейте миксером яйцо, сахар и ванильный сахар до белого цвета. Добавьте творог и снова взбейте миксером. Затем добавьте соду, просеянную муку, соль и замесите тесто. Раскатайте тесто толщиной 1 сантиметр. Вырежьте кружочки и сделайте форму бублика. Жарьте в масле до золотистого цвета с обеих сторон. После того, как остынут, посыпьте пончики сахарной пудрой. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить необычайный десерт всего из 2 ингредиентов. Поделитесь с друзьями