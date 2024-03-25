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Лучше, чем в кондитерской: готовим вкусные творожные пончики – элементарный рецепт

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Лучше, чем в кондитерской: готовим вкусные творожные пончики – элементарный рецепт

Пожалуй, никто не откажется от угощения сладкими пончиками. Попробуйте приготовить их по этому простому и проверенному рецепту.

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В этом рецепте нет дрожжей. Однако пончики получатся очень воздушными.

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Простой рецепт пончиков

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 250 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 5 – 6 столовых ложек муки;
– 5 столовых ложек сахара;
– 1 чайная ложка соды;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 2 чайные ложки ванильного сахара;
– сахарная пудра.

Приготовление:

  1. Взбейте миксером яйцо, сахар и ванильный сахар до белого цвета.
  2. Добавьте творог и снова взбейте миксером.
  3. Затем добавьте соду, просеянную муку, соль и замесите тесто.
  4. Раскатайте тесто толщиной 1 сантиметр.
  5. Вырежьте кружочки и сделайте форму бублика.
  6. Жарьте в масле до золотистого цвета с обеих сторон.
  7. После того, как остынут, посыпьте пончики сахарной пудрой.

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