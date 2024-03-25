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Очищенные креветки «Фламбе»

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Очищенные креветки «Фламбе»

Описание приготовления:

Для приготовления такого блюда можно брать креветки любого размера, в зависимости от того, как вы будете их подавать. Учитывайте, что при приготовлении креветки уменьшаются в размере.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Креветки 250 Грамм (очищенные)
  • Растительное масло 20 Грамм
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Петрушка 10 Грамм
  • Коньяк 20 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Специи По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

153 ккал

Калорийность

0 г

Белки

22 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Очищенные креветки "Фламбе"»

Очищенные креветки "Фламбе"

Перед началом приготовления подготовьте все ингредиенты. Креветки берите уже без панциря.

Очищенные креветки "Фламбе"

Удалите у креветок хвост и черную ниточку кишечника со спины. Затем креветки промойте в проточной воде. Оставьте их, чтобы с них стекла вся вода.

Очищенные креветки "Фламбе"

Очистите и измельчите чеснок. В горячую сковороду налейте растительное масло и добавьте измельченный чеснок. Прогрейте его в течение минуты.

Очищенные креветки "Фламбе"

Затем выложите в сковороду подготовленные креветки. Обжаривайте все вместе 3-5 минут.

Очищенные креветки "Фламбе"

По вкусу посыпьте креветки солью и специями.

Очищенные креветки "Фламбе"

Коньяк нагрейте до начала кипения и подожгите.

Очищенные креветки "Фламбе"

Огонь от горячего спирта хорошо виден в темном помещении.

Очищенные креветки "Фламбе"

Горящим коньяком залейте креветки и дайте время выгореть алкоголю. Спирт уйдет, а аромат останется. С огнём будьте осторожны! При попытке шевеления сковороды появляются искры огня!

Очищенные креветки "Фламбе"

Не тушите алкоголь водой. Закройте сковороду крышкой. Без доступа кислорода огонь погаснет самостоятельно.

Очищенные креветки "Фламбе"

Готовые креветки выложите на блюдо и подавайте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

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