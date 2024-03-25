Описание приготовления:
Для приготовления такого блюда можно брать креветки любого размера, в зависимости от того, как вы будете их подавать. Учитывайте, что при приготовлении креветки уменьшаются в размере.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Креветки 250 Грамм (очищенные)
- Растительное масло 20 Грамм
- Чеснок 2 Зубчика
- Петрушка 10 Грамм
- Коньяк 20 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
153 ккал
Калорийность
0 г
Белки
22 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Очищенные креветки "Фламбе"»
Перед началом приготовления подготовьте все ингредиенты. Креветки берите уже без панциря.
Удалите у креветок хвост и черную ниточку кишечника со спины. Затем креветки промойте в проточной воде. Оставьте их, чтобы с них стекла вся вода.
Очистите и измельчите чеснок. В горячую сковороду налейте растительное масло и добавьте измельченный чеснок. Прогрейте его в течение минуты.
Затем выложите в сковороду подготовленные креветки. Обжаривайте все вместе 3-5 минут.
По вкусу посыпьте креветки солью и специями.
Коньяк нагрейте до начала кипения и подожгите.
Огонь от горячего спирта хорошо виден в темном помещении.
Горящим коньяком залейте креветки и дайте время выгореть алкоголю. Спирт уйдет, а аромат останется. С огнём будьте осторожны! При попытке шевеления сковороды появляются искры огня!
Не тушите алкоголь водой. Закройте сковороду крышкой. Без доступа кислорода огонь погаснет самостоятельно.
Готовые креветки выложите на блюдо и подавайте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!