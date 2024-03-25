Описание приготовления:

Для приготовления такого блюда можно брать креветки любого размера, в зависимости от того, как вы будете их подавать. Учитывайте, что при приготовлении креветки уменьшаются в размере.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Креветки 250 Грамм (очищенные)

Растительное масло 20 Грамм

Чеснок 2 Зубчика

Петрушка 10 Грамм

Коньяк 20 Миллилитров

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

153 ккал

Калорийность

0 г

Белки

22 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Очищенные креветки "Фламбе"»

Перед началом приготовления подготовьте все ингредиенты. Креветки берите уже без панциря.

Удалите у креветок хвост и черную ниточку кишечника со спины. Затем креветки промойте в проточной воде. Оставьте их, чтобы с них стекла вся вода.

Очистите и измельчите чеснок. В горячую сковороду налейте растительное масло и добавьте измельченный чеснок. Прогрейте его в течение минуты.

Затем выложите в сковороду подготовленные креветки. Обжаривайте все вместе 3-5 минут.

По вкусу посыпьте креветки солью и специями.

Коньяк нагрейте до начала кипения и подожгите.

Огонь от горячего спирта хорошо виден в темном помещении.

Горящим коньяком залейте креветки и дайте время выгореть алкоголю. Спирт уйдет, а аромат останется. С огнём будьте осторожны! При попытке шевеления сковороды появляются искры огня!

Не тушите алкоголь водой. Закройте сковороду крышкой. Без доступа кислорода огонь погаснет самостоятельно.

Готовые креветки выложите на блюдо и подавайте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!