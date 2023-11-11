Киевские сардельки в кляре на палочке

С тех пор как в нашем городе несколько лет назад открылся первый ресторан быстрого питания, мне пришлось познать тонкости приготовления домашнего фастфуда. Составить ему конкуренцию было не трудно: родные сразу оценили мои таланты. Больше всего семье понравились сардельки в кляре на палочке. Как хорошо, что они готовятся 5 минут!

На самом деле данное блюдо — это упрощенный вариант корн-дога, легендарного американского перекуса. Но в украинской столице этот фастфуд готовят по примеру классической перепички… только для ленивых! Запаситесь любимыми сардельками, ведь одной порции явно не хватит для уютного семейного вечера у телевизора.

Как приготовить сардельки в кляре на палочке

Для приготовления киевского корн-дога вам понадобится упаковка сарделек или недлинных сосисок. Впрочем, их можно будет разрезать пополам. Также нужно будет приготовить густой кляр. Он кое-чем отличается от классического, поэтому ознакомьтесь со списком ингредиентов!

Ингредиенты

Сарделька6 шт. Пшеничная мука140 г Майонез3 ст. л. Молоко50 мл Соль0,5 ч. л. Сахар0,5 ч. л. Подсолнечное масло0,5 л Яйцо2 шт.

Приготовление

Первым делом подготовьте сардельки. Если они не сильно большие, просто очистите их от кожуры. А крупные сардельки нарежьте брусочками. Кстати, вместо сарделек можете взять и сосиски. Проткните каждую вдоль деревянной шпажкой. Теперь займитесь замешиванием кляра. В глубокой миске смешайте яйца, соль, сахар, молоко комнатной температуры и майонез. Тщательно взбейте ингредиенты и добавьте к ним муку. Перемешайте всё до однородности.Окуните каждую сардельку в кляр и обжарьте на большом количестве растительного масла до румяной корочки. Еще горячими подавайте сардельки к столу вместе с кетчупом.

Да, это блюдо очень напоминает корн-доги. Только вот во время приготовления кляра мы используем нашу пшеничную муку, а не кукурузную. Да и без кукурузного крахмала вполне отлично обходимся. Впрочем, советую испробовать и американский рецепт, чтобы самостоятельно выбрать лучший!