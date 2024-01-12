Лучший завтрак за 10 минут: гениальный рецепт от суперфиналистки «МастерШеф»

Завтрак важно не пропускать. Он должен быть полезным и вкусным, чтобы зарядить вас на новые свершения.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом от суперфиналистки «МастерШеф» Ольги Филенко. На приготовление уйдет всего 10 минут.

Стоит попробовать Самый простой завтрак, когда не хватает времени: готовим рваный пирог из лаваша и сыра

Рецепт простого завтрака из лаваша

Время: 10 минут

10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 круглый лаваш;

– 2 яйца;

– 50 граммов моцареллы;

– 100 граммов консервированного тунца;

– 50 граммов твердого сыра;

– 1 помидор;

– пучок шпината;

– песто по вкусу.

Приготовление:

Выложите лаваш в глубокую форму. Она должна быть несколько меньше, чтобы сформировались бортики.

На лаваш положите порезанные моцареллу, помидоры и шпинат.

Взбейте яйца и вылейте их в форму. Сверху добавьте немного песто, тунец и посыпьте натертым сыром.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 10 минут.

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