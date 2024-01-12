После тяжелого рабочего дня песочные трубочки с орехами и чашечка горячего напитка — то, что доктор прописал. Такое чаепитие позволит снять усталость и поднять настроение. А чего еще можно желать после напряженного дня?

Из такого теста можно готовить трубочки не только с орехами. Попробуйте начинить их вишней, соединенной с сахарным песком, джемом или яблоками с молотой корицей. С такими наполнениями выпечка получится неимоверно вкусной.

Как испечь домашние песочные трубочки с орехами

Чтобы начинка лучше держала форму и не рассыпалась во время заворачивания заготовок из теста, советуем добавить к орехам слегка взбитый яичный белок или немного густого джема. Тогда наполнение трубочек будет менее сухим.

Ингредиенты

Пшеничная мука600 г Соль1 щеп. Разрыхлитель1 ч. л. Лимонный сок1 ч. л. Сливочное масло250 г Яичный желток1 шт. Сливки250 мл Грецкие орехи250 г Сахар3 ст. л.

Приготовление

Всыпаем в глубокую миску просеянную пшеничную муку. Добавляем соль и разрыхлитель для теста. Перемешиваем всё венчиком.Охлажденное сливочное масло нарезаем на кубики. Добавляем его к сухим ингредиентам. Перетираем всё руками до состояния мелкой крошки. Вливаем к полученной смеси лимонный сок и холодные сливки. Добавляем яичный желток. Замешиваем однородное тесто. Разделяем его на 6 одинаковых частей. Скатываем кусочки теста в шарики. Выкладываем их на блюдо или разделочную доску. Затягиваем тесто пищевой пленкой. Убираем его на 2 часа в холодильник.Измельчаем грецкие орехи в мелкую крошку при помощи кухонного комбайна или острого ножа. Добавляем к ним сахар. Тщательно всё перемешиваем. Обминаем шарики из теста. Раскатываем их в тонкие пласты на рабочей поверхности, припыленной пшеничной мукой. Разрезаем каждый пласт на треугольники.Немного отступаем от края, на широкую часть заготовок выкладываем ореховую начинку. Собираем бока и аккуратно заворачиваем всё, формируя трубочки. Застилаем противень пергаментом. Выкладываем на него заготовки с ореховой начинкой. Отправляем в разогретую до 170 градусов на 30–35 минут.

Горячие трубочки можете обвалять в сахарной пудре со всех сторон, делая их более аппетитными. Не ждите, пока выпечка немного остынет. В ином случае не удастся добиться максимально красивого результата.