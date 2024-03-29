Описание приготовления:

За основу взят рецепт известного британского кулинара Джейми Оливера. Как и все его рецепты он прост и оригинален, готовится быстро из вполне доступных продуктов. При желании маффины можно украсить кремом.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Выпечка / Маффины

Состав / Ингредиенты:

Масло сливочное 170 Грамм

Разрыхлитель 2 Чайных ложки

Сахар тростниковый 170 Грамм

Мука 340 Грамм

Яйца 4 Штуки

Бананы 4 Штуки

Мак 2 Ст. ложки

Соль 1 Щепотка

Ванильный сахар По вкусу

Количество порций 15

Калорийность

269 ккал

Калорийность

6 г

Белки

11 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Маффины на сливочном масле с бананами»

Подготовьте ингредиенты. Данное количество рассчитано на 15-16 маффинов небольшого размера. Можете уменьшить норму вдвое. Бананы для выпечки желательно взять перезрелые, с темными пятнышками на кожуре, из них выпечка получается особенно ароматной. Тростниковый сахар можно заменить белым. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, что бы оно стало мягким.

Мягкое сливочное масло нарежьте кубиком и вместе с сахаром поместите в чашу кухонного комбайна.

Взбейте миксером масло и сахар. Бананы очистите от кожуры и разомните вилкой. Добавьте их в масляную смесь и еще раз взбейте массу.

Яйца разделите на желтки и белки. Продолжая взбивать масляно-банановую смесь по одному введите в массу желтки.

Приготовьте сухие ингредиенты. Муку просейте в миску через мелкое сито.

В миску с мукой всыпьте маковое семя, соль и разрыхлитель. Перемешайте сухую смесь венчиком, чтобы компоненты равномерно распределились между собой.

Соедините масляно-банановую смесь с сухими компонентами и перемешайте смесь. Отдельно взбейте яичные белки до увеличения в объеме и устойчивой пены. Аккуратно вмешайте белковую массу в тесто силиконовой лопаткой в направлении снизу вверх. Если тесто кажется вам достаточно плотным можно добавить пару ложек сметаны.

Разложите тесто в подготовленные формочки. Это могут быть силиконовые формы или гофрированные бумажные. Выпекайте маффины в духовке, разогретой до 180 градусов 30 минут. Готовность выпечки проверьте деревянной лучинкой.

Банановые маффины с маком готовы.

Тонкая хрустящая корочка и ароматный влажный мякиш. Приятного чаепития!