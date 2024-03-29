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Маффины на сливочном масле с бананами

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Маффины на сливочном масле с бананами

Описание приготовления:

За основу взят рецепт известного британского кулинара Джейми Оливера. Как и все его рецепты он прост и оригинален, готовится быстро из вполне доступных продуктов. При желании маффины можно украсить кремом.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Выпечка / Маффины

Состав / Ингредиенты:

  • Масло сливочное 170 Грамм
  • Разрыхлитель 2 Чайных ложки
  • Сахар тростниковый 170 Грамм
  • Мука 340 Грамм
  • Яйца 4 Штуки
  • Бананы 4 Штуки
  • Мак 2 Ст. ложки
  • Соль 1 Щепотка
  • Ванильный сахар По вкусу

Количество порций 15

Калорийность

269 ккал

Калорийность

6 г

Белки

11 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Маффины на сливочном масле с бананами»

Маффины на сливочном масле с бананами

Подготовьте ингредиенты. Данное количество рассчитано на 15-16 маффинов небольшого размера. Можете уменьшить норму вдвое. Бананы для выпечки желательно взять перезрелые, с темными пятнышками на кожуре, из них выпечка получается особенно ароматной. Тростниковый сахар можно заменить белым. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, что бы оно стало мягким.

Маффины на сливочном масле с бананами

Мягкое сливочное масло нарежьте кубиком и вместе с сахаром поместите в чашу кухонного комбайна.

Маффины на сливочном масле с бананами

Взбейте миксером масло и сахар. Бананы очистите от кожуры и разомните вилкой. Добавьте их в масляную смесь и еще раз взбейте массу.

Маффины на сливочном масле с бананами

Яйца разделите на желтки и белки. Продолжая взбивать масляно-банановую смесь по одному введите в массу желтки.

Маффины на сливочном масле с бананами

Приготовьте сухие ингредиенты. Муку просейте в миску через мелкое сито.

Маффины на сливочном масле с бананами

В миску с мукой всыпьте маковое семя, соль и разрыхлитель. Перемешайте сухую смесь венчиком, чтобы компоненты равномерно распределились между собой.

Маффины на сливочном масле с бананами

Соедините масляно-банановую смесь с сухими компонентами и перемешайте смесь. Отдельно взбейте яичные белки до увеличения в объеме и устойчивой пены. Аккуратно вмешайте белковую массу в тесто силиконовой лопаткой в направлении снизу вверх. Если тесто кажется вам достаточно плотным можно добавить пару ложек сметаны.

Маффины на сливочном масле с бананами

Разложите тесто в подготовленные формочки. Это могут быть силиконовые формы или гофрированные бумажные. Выпекайте маффины в духовке, разогретой до 180 градусов 30 минут. Готовность выпечки проверьте деревянной лучинкой.

Маффины на сливочном масле с бананами

Банановые маффины с маком готовы.

Маффины на сливочном масле с бананами

Тонкая хрустящая корочка и ароматный влажный мякиш. Приятного чаепития!

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