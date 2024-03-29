Советские пышки: вкусные и хрустящие. Простой рецепт, чтобы приготовить дома.

Пышки считаются одним из самых популярных мучных изделий, придуманных в Советском Союзе. Формой пышки напоминают американские пончики. Однако, в пышках и пончиках также есть много отличий. Пышки более пористые и невесомые нежели пончики. Как правило, американский десерт готовится из более плотного теста.

Пончики сами по себе не сладкие, сладость им придает глазурь, которой они посыпаются сверху. Пышки изначально сладкие, их чаще всего посыпают сахарной пудрой.

Вероятно, пудра в качестве украшения выбрана из-за дефицита в СССР.

Расскажем, как приготовить советские пышки дома.

Ингредиенты для пышек:

Мука — 500 г;

Вода — 310 г;

Соль — 5 г;

Сахар — 60 г;

Дрожжи прессованные — 16 г;

Маргарин — 30 г;

Яйцо — 20 г;

Растительное масло — 900 г.

Приготовление пышек:

Высыпаем муку на стол и делаем кратер в середине. Взбиваем яйцо в отдельной миске и выливаем половину в кратер вместе с теплой водой.

Высыпаем туда же соль, сахар и дрожжи, замешиваем эластичное тесто. Добавляем мягкий маргарин в тесто, продолжаем вымешивать 5-10 минут.

Смазываем растительным маслом тару, кладем туда тесто, накрываем пищевой пленкой и оставляем 1,5 часа. Обминаем тесто и делим на кусочки по 20-25 грамм.

Можно сделать пышки побольше, тогда кусочки должны быть по 40-45 грамм. Обминать тесто лучше на столе, смазанном маслом.

Формуем шарики и оставляем на 10 минут под полотенцем. Далее делаем отверстия в шариках, оставляем пышки отдыхать на 10 минут.

В глубокой сковороде разогреваем растительное масло до 180 градусов. Выкладываем пышки и жарим по паре минут с каждой стороны.

Узнать температуру масла можно при помощи деревянной палочки, в масле она должна пениться.

Пышки после приготовления рекомендуем посыпать сахарной пудрой.