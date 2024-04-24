Описание приготовления:
Быстрый и простой вариант приготовления ароматного блюда для всей семьи на обед или ужин. Подключайте к процессу создания и родных, детей. По желанию можно заменить различные специи и пряности по своему вкусу. Подавайте только в горячем виде.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Сосиски / Макароны Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Сосиски 8 Штук (небольшого размера)
- Макароны 150 Грамм
- Томатная паста 2 Ст. ложки
- Чеснок сухой 1/2 Чайных ложки
- Масло растительное 30 Миллилитров
- Соль 2 Щепотки
- Базилик 3 Щепотки (сушеный)
Количество порций 2
Калорийность
318 ккал
Калорийность
15 г
Белки
15 г
Жиры
21 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Макароны с сосисками на сковороде»
Подготовьте указанные ингредиенты. Макароны можно использовать любого сорта, а сосиски: длинные или короткие.
Отварите макароны в кипящей воде примерно 8-10 минут, добавив пару щепоток соли. Время варки макаронных изделий должно быть указано на упаковке. Желательно чуть не доварить, до состояния аль денте.
Сосиски нарежьте кружочками и обжарьте на сковороде в растительном масле 2-3 минуты до румяности.
Слейте бульон с макарон и выложите их на сковороду к сосискам.
Добавьте томатную пасту, сушеный молотый чеснок и базилик, аккуратно все перемешайте. По желанию можно добавить и другие специи, пряности.
Обжарьте все в течение 1-2 минут, чтобы все макароны и сосиски обволоклись томатным соусом.
Выложите приготовленное блюдо на тарелку и подайте к столу горячим. Присыпьте измельченной зеленью лука, петрушки или укропа. Приятного вам аппетита!