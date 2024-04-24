Описание приготовления:

Быстрый и простой вариант приготовления ароматного блюда для всей семьи на обед или ужин. Подключайте к процессу создания и родных, детей. По желанию можно заменить различные специи и пряности по своему вкусу. Подавайте только в горячем виде.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Сосиски / Макароны Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Сосиски 8 Штук (небольшого размера)

Макароны 150 Грамм

Томатная паста 2 Ст. ложки

Чеснок сухой 1/2 Чайных ложки

Масло растительное 30 Миллилитров

Соль 2 Щепотки

Базилик 3 Щепотки (сушеный)

Количество порций 2

Калорийность

318 ккал

Калорийность

15 г

Белки

15 г

Жиры

21 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Макароны с сосисками на сковороде»

Подготовьте указанные ингредиенты. Макароны можно использовать любого сорта, а сосиски: длинные или короткие.

Отварите макароны в кипящей воде примерно 8-10 минут, добавив пару щепоток соли. Время варки макаронных изделий должно быть указано на упаковке. Желательно чуть не доварить, до состояния аль денте.

Сосиски нарежьте кружочками и обжарьте на сковороде в растительном масле 2-3 минуты до румяности.

Слейте бульон с макарон и выложите их на сковороду к сосискам.

Добавьте томатную пасту, сушеный молотый чеснок и базилик, аккуратно все перемешайте. По желанию можно добавить и другие специи, пряности.

Обжарьте все в течение 1-2 минут, чтобы все макароны и сосиски обволоклись томатным соусом.

Выложите приготовленное блюдо на тарелку и подайте к столу горячим. Присыпьте измельченной зеленью лука, петрушки или укропа. Приятного вам аппетита!