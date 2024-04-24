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Макароны с сосисками на сковороде

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Макароны с сосисками на сковороде

Описание приготовления:

Быстрый и простой вариант приготовления ароматного блюда для всей семьи на обед или ужин. Подключайте к процессу создания и родных, детей. По желанию можно заменить различные специи и пряности по своему вкусу. Подавайте только в горячем виде.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Сосиски / Макароны Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Сосиски 8 Штук (небольшого размера)
  • Макароны 150 Грамм
  • Томатная паста 2 Ст. ложки
  • Чеснок сухой 1/2 Чайных ложки
  • Масло растительное 30 Миллилитров
  • Соль 2 Щепотки
  • Базилик 3 Щепотки (сушеный)

Количество порций 2

Калорийность

318 ккал

Калорийность

15 г

Белки

15 г

Жиры

21 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Макароны с сосисками на сковороде»

Макароны с сосисками на сковороде

Подготовьте указанные ингредиенты. Макароны можно использовать любого сорта, а сосиски: длинные или короткие.

Макароны с сосисками на сковороде

Отварите макароны в кипящей воде примерно 8-10 минут, добавив пару щепоток соли. Время варки макаронных изделий должно быть указано на упаковке. Желательно чуть не доварить, до состояния аль денте.

Макароны с сосисками на сковороде

Сосиски нарежьте кружочками и обжарьте на сковороде в растительном масле 2-3 минуты до румяности.

Макароны с сосисками на сковороде

Слейте бульон с макарон и выложите их на сковороду к сосискам.

Макароны с сосисками на сковороде

Добавьте томатную пасту, сушеный молотый чеснок и базилик, аккуратно все перемешайте. По желанию можно добавить и другие специи, пряности.

Макароны с сосисками на сковороде

Обжарьте все в течение 1-2 минут, чтобы все макароны и сосиски обволоклись томатным соусом.

Макароны с сосисками на сковороде

Выложите приготовленное блюдо на тарелку и подайте к столу горячим. Присыпьте измельченной зеленью лука, петрушки или укропа. Приятного вам аппетита!

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