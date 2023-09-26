Сметанный крем – это нежное и приятное по вкусу лакомство, которое идеально дополнит ваши домашние десерты. Такой крем можно приготовить разными способами. Лучшие идеи мы собрали для вас в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти простых и вкусных рецептов для торта с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Сметанный крем для медовика в домашних условиях

Сметанный крем для медовика в домашних условиях сможет приготовить каждый. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Такой крем получится невероятно нежным и приятным по вкусу. Обязательно берите на заметку и радуйте своих домашних или гостей.

Ингредиенты –+0.7 кг.

Сметана 20% 1 л.

Сахарная пудра 4 ст.л.

Ванилин 2 гр.

Шаги 30 мин.

Сметанный крем для торта готовится быстро и просто. Сперва подготовим посуду. Дуршлаг устанавливаем над глубокой миской. В дуршлаг кладем два слоя марли. Переливаем в эту заготовку сметану. Завязываем сметану в марлю в виде мешочка. Всю заготовку убираем в холодильник на ночь. Затем мешочек отжимаем от сыворотки. Полученную сметану выкладываем в глубокую миску и разминаем ее ложкой. Постепенно подсыпаем сюда сахарную пудру и добавляем ванилин. Взбиваем массу миксером около 10 минут до образования устойчивого крема. Сметанный крем для медовика в домашних условиях готов!

Заварной сметанный крем для торта

Заварной сметанный крем для торта – это очень вкусное и привлекательное лакомство, которое идеально дополнит домашние десерты. Такой аппетитный крем несложно приготовить своими руками. Для этого используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 800 гр.

Ингредиенты:

Сметана 20% – 500 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 150 гр.

Крахмал картофельный/кукурузный – 2 ст.л./3 ст.л.

Сахар ванильный – 1 пачка.

Масло сливочное – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца. Отправляем сюда два вида сахара.

Шаг 2. Дальше добавляем картофельный крахмал. Его можно заменить и кукурузным. Но если используете кукурузный, то добавляйте три столовые ложки.

Шаг 3. Взбиваем содержимое до однородности.

Шаг 4. К полученной массе выкладываем сметану.

Шаг 5. Перемешиваем все это венчиком.

Шаг 6. Ставим заготовку на минимальный огонь и варим около 10 минут, постоянно помешивая венчиком.

Шаг 7. В прогретый крем выкладываем кусок сливочного масла.

Шаг 8. Перемешиваем заготовку венчиком до полной однородности.

Шаг 9. Заварной сметанный крем для торта готов. Используйте по назначению!

Творожно-сметанный крем для торта

Творожно-сметанный крем для торта порадует своей невероятной нежностью и умеренной сладостью. Такой продукт идеально подходит для обмазывания коржей и украшения десерта. Для несложного и быстрого приготовления в домашних условиях используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 385 гр.

Ингредиенты:

Сметана 20% – 250 гр.

Творог – 200 гр.

Молоко сгущенное – 125 гр.

Сахар ванильный – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество творога и выкладываем его в глубокую миску.

Шаг 2. Дальше вливаем сгущенное молоко.

Шаг 3. Всыпаем ванильный сахар.

Шаг 4. С помощью погружного блендера взбиваем продукты до получения однородной нежной массы.

Шаг 5. Выкладываем в массу жирную сметану.

Шаг 6. Продолжаем взбивать миксером около 5-7 минут.

Шаг 7. Творожно-сметанный крем для торта готов. Берите на заметку!

Густой сметанный крем для бисквитного торта

Густой сметанный крем для бисквитного торта – это невероятно нежное и привлекательное лакомство, которое идеально дополнит домашние десерты. Такой вкусный легкий крем несложно приготовить своими руками. Для этого используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 250 гр.

Ингредиенты:

Сметана 25% – 200 гр.

Пудра сахарная – 50 гр.

Ванилин – 2 гр.

Кислота лимонная – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В глубокой миске перемешиваем сахарную пудру, ванилин и лимонную кислоту.

Шаг 3. Подготовим глубокую сухую миску, где удобно будет готовить крем. Для взбивания удобно использовать миксер.

Шаг 4. В посуду вливаем охлажденную сметану в указанном количестве.

Шаг 5. Начинаем взбивать сметану и постепенно добавляем сухую смесь.

Шаг 6. Взбиваем крем до однородного пышного состояния.

Шаг 7. Густой сметанный крем для бисквитного торта готов. Используйте в дальнейших приготовлениях.

Сметанный крем с желатином для торта

Сметанный крем с желатином для торта выходит нежным и привлекательным. Такой продукт идеально подходит для обмазывания коржей. Для несложного и быстрого приготовления вкусного крема в домашних условиях, используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 400 гр.

Ингредиенты:

Сметана 20% – 300 гр.

Пудра сахарная – 4 ст.л.

Желатин – 1 ч.л.

Молоко/вода – 100 мл.

Сахар ванильный – 1ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Шаг 2. Разводим желатин в молоке. Оставляем его для набухания, как это указано в инструкции на упаковке.

Шаг 3. Кастрюлю с заготовкой ставим на небольшой огонь и прогреваем до полного растворения желатина. На это уйдет примерно 5 минут.

Шаг 4. В глубокую миску отправляем сметану и дополняем ее сахарной пудрой.

Шаг 5. Взбиваем сметану с сахарной пудрой около 3 минут.

Шаг 6. В сметанную массу добавляем ванильный сахар.

Шаг 7. Тонкой струей выливаем сюда теплый желатин и продолжаем все взбивать.

Шаг 8. Сметанный крем с желатином для торта готов. Используйте по назначению.

Сливочно-сметанный крем для торта

Сливочно-сметанный крем для торта – это удивительно вкусное и нежное лакомство, которое идеально дополнит домашние десерты. Такой приятный крем несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 950 гр.

Ингредиенты:

Сметана – 450 гр.

Сливки жирные – 250 мл.

Пудра сахарная – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Сметану можно использовать сразу или предварительно ее отвесить. Для этого нужно застелить сито марлей и влить сюда сметану.

Шаг 3. Дальше эту сметану заворачиваем в марлю, а сито устанавливаем над глубокой миской. Убираем все в холодильник до выделения сыворотки.

Шаг 4. Дальше сыворотку отделяем, марлю раскрываем.

Шаг 5. Получаем густую отвешенную сметану.

Шаг 6. Выкладываем ее в чашу миксера.

Шаг 7. Дополняем сметану жирными сливками.

Шаг 8. Просеиваем сюда сахарную пудру через мелкое металлическое сито.

Шаг 9. Начинаем все взбивать сначала на низкой скорости.

Шаг 10. Дальше взбиваем на умеренной скорости около 2 минут.

Шаг 11. Увеличиваем скорость до максимальной и взбиваем до хорошего загустения.

Шаг 12. Сливочно-сметанный крем для торта готов. Используйте для своих ярких десертов!

Сметано-шоколадный крем

Сметано-шоколадный крем получается нежным, воздушным и приятным по вкусу. Такой крем идеально подходит для обмазывания коржей и украшения десерта. Для несложного и быстрого приготовления в домашних условиях, используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

Сметана 25% – 600 гр.

Шоколад темный – 300 гр.

Сахар – 70 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Молоко – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В небольшой сотейник выливаем молоко.

Шаг 2. Высыпаем сюда указанное количество сахара.

Шаг 3. Сотейник с содержимым нагреваем и варим на слабом огне до полного растворения сахара.

Шаг 4. Кусочки темного шоколада выкладываем в глубокую миску.

Шаг 5. Заливаем его горячим молоком с сахаром.

Шаг 6. Начинаем перемешивать шоколад в горячем молоке.

Шаг 7. Постепенно шоколад начнет плавиться.

Шаг 8. Вымешиваем до получения однородной глянцевой массы из шоколада.

Шаг 9. Погружаем сюда кусочек сливочного масла.

Шаг 10. Вымешиваем до полного растворения масла в шоколаде.

Шаг 11. Подготовим два основных ингредиенты для крема – шоколадную массу и сметану.

Шаг 12. В шоколадную заготовку выкладываем немного холодной сметаны.

Шаг 13. Начинаем все это перемешивать лопаткой.

Шаг 14. Постепенно добавляем остальную сметану и вымешиваем крем до однородности.

Шаг 15. Сметано-шоколадный крем готов к дальнейшему использованию!

Сметано-масляный крем для торта

Сметано-масляный крем для торта – это находка для сладкоежек. Такой продукт очень прост в исполнении, но при этом невероятно вкусный, нежный и привлекательный. Он отлично сочетается с разными видами коржей. Для приготовления крема берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 700 гр.

Ингредиенты:

Сметана 25% – 300 гр.

Масло сливочное – 200 гр.

Сахар – 140 гр.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество сметаны.

Шаг 2. Сметану выкладываем в глубокую миску и дополняем ее яйцом. Перемешиваем.

Шаг 3. Высыпаем в заготовку муку и сахар. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 4. Посуду с содержимым устанавливаем на водяную баню и готовим до загустения массы, постоянно помешивая. Затем продукт охлаждаем.

Шаг 5. Отдельно взбиваем сливочное масло до пышной массы.

Шаг 6. Продолжаем взбивать масло и постепенно вводим сюда сметанную заготовку. Взбиваем до однородного крема.

Шаг 7. Сметано-масляный крем для торта готов. Используйте его в дальнейших приготовлениях!

Вкусный сметанный крем со сгущенкой

Вкусный сметанный крем со сгущенкой порадует нежной и воздушной текстурой. Такой продукт идеально подходит для обмазывания коржей и украшения десерта. Для несложного и быстрого приготовления в домашних условиях, используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 700 гр.

Ингредиенты:

Сметана 20% – 400 гр.

Молоко сгущенное – 470 гр.

Коньяк – 2 ст.л.

Экстракт ванили – 1 ч.л.

Сок лимонный – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В подходящую посуду выкладываем указанное количество сметаны. Взбиваем ее около 3-4 минут на большой скорости.

Шаг 2. Выливаем в сметану сгущенное молоко.

Шаг 3. Выливаем немного лимонного сока.

Шаг 4. Дальше присоединяем коньяк.

Шаг 5. А также выливаем экстракт ванили для приятного аромата.

Шаг 6. Начинаем взбивать заготовку на большой скорости. Продолжаем это делать около 20 минут до однородности и пышности. Закрываем заготовку пищевой пленкой и убираем в холодильник на 2-3 часа до загустения.

Шаг 7. Вкусный сметанный крем со сгущенкой готов к дальнейшему использованию!

Крем «Пломбир» на сметане

Крем «Пломбир» на сметане – это очень вкусное и нежное лакомство с приятным ароматом, которое идеально дополнит домашние десерты. Такой воздушный крем несложно приготовить своими руками. Для этого используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

Сметана 25% – 350 гр.

Сахар – 110 гр.

Яйцо – 1 шт.

Масло сливочное – 120 гр.

Мука – 3 ст.л.

Ванилин – 2 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Соединяем сметану, сахар, ванилин, куриное яйцо и муку. Вымешиваем продукты до получения однородной массы.

Шаг 3. Устанавливаем посуду с содержимым на водяную баню. Готовим около 5 минут до загустения, постоянно помешивая.

Шаг 4. Готовность крема проверяйте по его густоте.

Шаг 5. В отдельной миске взбиваем сливочное масло до пышности и постепенно добавляем в него заготовку из сметаны.

Шаг 6. Вымешиваем содержимое до получения пышной однородной массы.

Шаг 7. Крем «Пломбир» на сметане готов. Используйте его в приготовлении тортов.