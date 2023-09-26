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Сметанный крем

На чтение: 8 минут
Сметанный крем

Сметанный крем – это нежное и приятное по вкусу лакомство, которое идеально дополнит ваши домашние десерты. Такой крем можно приготовить разными способами. Лучшие идеи мы собрали для вас в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти простых и вкусных рецептов для торта с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Сметанный крем для медовика в домашних условиях

Сметанный крем для медовика в домашних условиях сможет приготовить каждый. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Такой крем получится невероятно нежным и приятным по вкусу. Обязательно берите на заметку и радуйте своих домашних или гостей.

Сметанный крем

Ингредиенты –+0.7 кг.

  • Сметана 20% 1 л.
  • Сахарная пудра 4 ст.л.
  • Ванилин 2 гр.

Шаги 30 мин.

  1. Сметанный крем

    Сметанный крем для торта готовится быстро и просто. Сперва подготовим посуду. Дуршлаг устанавливаем над глубокой миской.

  2. Сметанный крем

    В дуршлаг кладем два слоя марли.

  3. Сметанный крем

    Переливаем в эту заготовку сметану.

  4. Сметанный крем

    Завязываем сметану в марлю в виде мешочка. Всю заготовку убираем в холодильник на ночь.

  5. Сметанный крем

    Затем мешочек отжимаем от сыворотки.

  6. Сметанный крем

    Полученную сметану выкладываем в глубокую миску и разминаем ее ложкой.

  7. Сметанный крем

    Постепенно подсыпаем сюда сахарную пудру и добавляем ванилин.

  8. Сметанный крем

    Взбиваем массу миксером около 10 минут до образования устойчивого крема.

  9. Сметанный крем

    Сметанный крем для медовика в домашних условиях готов!

Заварной сметанный крем для торта

Заварной сметанный крем для торта – это очень вкусное и привлекательное лакомство, которое идеально дополнит домашние десерты. Такой аппетитный крем несложно приготовить своими руками. Для этого используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 800 гр.

Ингредиенты:

  • Сметана 20% – 500 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 150 гр.
  • Крахмал картофельный/кукурузный – 2 ст.л./3 ст.л.
  • Сахар ванильный – 1 пачка.
  • Масло сливочное – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску разбиваем куриные яйца. Отправляем сюда два вида сахара.

Сметанный крем

Шаг 2. Дальше добавляем картофельный крахмал. Его можно заменить и кукурузным. Но если используете кукурузный, то добавляйте три столовые ложки.

Сметанный крем

Шаг 3. Взбиваем содержимое до однородности.

Сметанный крем

Шаг 4. К полученной массе выкладываем сметану.

Сметанный крем

Шаг 5. Перемешиваем все это венчиком.

Сметанный крем

Шаг 6. Ставим заготовку на минимальный огонь и варим около 10 минут, постоянно помешивая венчиком.

Сметанный крем

Шаг 7. В прогретый крем выкладываем кусок сливочного масла.

Сметанный крем

Шаг 8. Перемешиваем заготовку венчиком до полной однородности.

Сметанный крем

Шаг 9. Заварной сметанный крем для торта готов. Используйте по назначению!

Сметанный крем

Творожно-сметанный крем для торта

Творожно-сметанный крем для торта порадует своей невероятной нежностью и умеренной сладостью. Такой продукт идеально подходит для обмазывания коржей и украшения десерта. Для несложного и быстрого приготовления в домашних условиях используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 385 гр.

Ингредиенты:

  • Сметана 20% – 250 гр.
  • Творог – 200 гр.
  • Молоко сгущенное – 125 гр.
  • Сахар ванильный – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество творога и выкладываем его в глубокую миску.

Сметанный крем

Шаг 2. Дальше вливаем сгущенное молоко.

Сметанный крем

Шаг 3. Всыпаем ванильный сахар.

Сметанный крем

Шаг 4. С помощью погружного блендера взбиваем продукты до получения однородной нежной массы.

Сметанный крем

Шаг 5. Выкладываем в массу жирную сметану.

Сметанный крем

Шаг 6. Продолжаем взбивать миксером около 5-7 минут.

Сметанный крем

Шаг 7. Творожно-сметанный крем для торта готов. Берите на заметку!

Сметанный крем

Густой сметанный крем для бисквитного торта

Густой сметанный крем для бисквитного торта – это невероятно нежное и привлекательное лакомство, которое идеально дополнит домашние десерты. Такой вкусный легкий крем несложно приготовить своими руками. Для этого используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 250 гр.

Ингредиенты:

  • Сметана 25% – 200 гр.
  • Пудра сахарная – 50 гр.
  • Ванилин – 2 гр.
  • Кислота лимонная – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Сметанный крем

Шаг 2. В глубокой миске перемешиваем сахарную пудру, ванилин и лимонную кислоту.

Сметанный крем

Шаг 3. Подготовим глубокую сухую миску, где удобно будет готовить крем. Для взбивания удобно использовать миксер.

Сметанный крем

Шаг 4. В посуду вливаем охлажденную сметану в указанном количестве.

Сметанный крем

Шаг 5. Начинаем взбивать сметану и постепенно добавляем сухую смесь.

Сметанный крем

Шаг 6. Взбиваем крем до однородного пышного состояния.

Сметанный крем

Шаг 7. Густой сметанный крем для бисквитного торта готов. Используйте в дальнейших приготовлениях.

Сметанный крем

Сметанный крем с желатином для торта

Сметанный крем с желатином для торта выходит нежным и привлекательным. Такой продукт идеально подходит для обмазывания коржей. Для несложного и быстрого приготовления вкусного крема в домашних условиях, используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 400 гр.

Ингредиенты:

  • Сметана 20% – 300 гр.
  • Пудра сахарная – 4 ст.л.
  • Желатин – 1 ч.л.
  • Молоко/вода – 100 мл.
  • Сахар ванильный – 1ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Сметанный крем

Шаг 2. Разводим желатин в молоке. Оставляем его для набухания, как это указано в инструкции на упаковке.

Сметанный крем

Шаг 3. Кастрюлю с заготовкой ставим на небольшой огонь и прогреваем до полного растворения желатина. На это уйдет примерно 5 минут.

Сметанный крем

Шаг 4. В глубокую миску отправляем сметану и дополняем ее сахарной пудрой.

Сметанный крем

Шаг 5. Взбиваем сметану с сахарной пудрой около 3 минут.

Сметанный крем

Шаг 6. В сметанную массу добавляем ванильный сахар.

Сметанный крем

Шаг 7. Тонкой струей выливаем сюда теплый желатин и продолжаем все взбивать.

Сметанный крем

Шаг 8. Сметанный крем с желатином для торта готов. Используйте по назначению.

Сметанный крем

Сливочно-сметанный крем для торта

Сливочно-сметанный крем для торта – это удивительно вкусное и нежное лакомство, которое идеально дополнит домашние десерты. Такой приятный крем несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 950 гр.

Ингредиенты:

  • Сметана – 450 гр.
  • Сливки жирные – 250 мл.
  • Пудра сахарная – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Сметанный крем

Шаг 2. Сметану можно использовать сразу или предварительно ее отвесить. Для этого нужно застелить сито марлей и влить сюда сметану.

Сметанный крем

Шаг 3. Дальше эту сметану заворачиваем в марлю, а сито устанавливаем над глубокой миской. Убираем все в холодильник до выделения сыворотки.

Сметанный крем

Шаг 4. Дальше сыворотку отделяем, марлю раскрываем.

Сметанный крем

Шаг 5. Получаем густую отвешенную сметану.

Сметанный крем

Шаг 6. Выкладываем ее в чашу миксера.

Сметанный крем

Шаг 7. Дополняем сметану жирными сливками.

Сметанный крем

Шаг 8. Просеиваем сюда сахарную пудру через мелкое металлическое сито.

Сметанный крем

Шаг 9. Начинаем все взбивать сначала на низкой скорости.

Сметанный крем

Шаг 10. Дальше взбиваем на умеренной скорости около 2 минут.

Сметанный крем

Шаг 11. Увеличиваем скорость до максимальной и взбиваем до хорошего загустения.

Сметанный крем

Шаг 12. Сливочно-сметанный крем для торта готов. Используйте для своих ярких десертов!

Сметанный крем

Сметано-шоколадный крем

Сметано-шоколадный крем получается нежным, воздушным и приятным по вкусу. Такой крем идеально подходит для обмазывания коржей и украшения десерта. Для несложного и быстрого приготовления в домашних условиях, используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

  • Сметана 25% – 600 гр.
  • Шоколад темный – 300 гр.
  • Сахар – 70 гр.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Молоко – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В небольшой сотейник выливаем молоко.

Сметанный крем

Шаг 2. Высыпаем сюда указанное количество сахара.

Сметанный крем

Шаг 3. Сотейник с содержимым нагреваем и варим на слабом огне до полного растворения сахара.

Сметанный крем

Шаг 4. Кусочки темного шоколада выкладываем в глубокую миску.

Сметанный крем

Шаг 5. Заливаем его горячим молоком с сахаром.

Сметанный крем

Шаг 6. Начинаем перемешивать шоколад в горячем молоке.

Сметанный крем

Шаг 7. Постепенно шоколад начнет плавиться.

Сметанный крем

Шаг 8. Вымешиваем до получения однородной глянцевой массы из шоколада.

Сметанный крем

Шаг 9. Погружаем сюда кусочек сливочного масла.

Сметанный крем

Шаг 10. Вымешиваем до полного растворения масла в шоколаде.

Сметанный крем

Шаг 11. Подготовим два основных ингредиенты для крема – шоколадную массу и сметану.

Сметанный крем

Шаг 12. В шоколадную заготовку выкладываем немного холодной сметаны.

Сметанный крем

Шаг 13. Начинаем все это перемешивать лопаткой.

Сметанный крем

Шаг 14. Постепенно добавляем остальную сметану и вымешиваем крем до однородности.

Сметанный крем

Шаг 15. Сметано-шоколадный крем готов к дальнейшему использованию!

Сметанный крем

Сметано-масляный крем для торта

Сметано-масляный крем для торта – это находка для сладкоежек. Такой продукт очень прост в исполнении, но при этом невероятно вкусный, нежный и привлекательный. Он отлично сочетается с разными видами коржей. Для приготовления крема берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 700 гр.

Ингредиенты:

  • Сметана 25% – 300 гр.
  • Масло сливочное – 200 гр.
  • Сахар – 140 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество сметаны.

Сметанный крем

Шаг 2. Сметану выкладываем в глубокую миску и дополняем ее яйцом. Перемешиваем.

Сметанный крем

Шаг 3. Высыпаем в заготовку муку и сахар. Хорошенько перемешиваем.

Сметанный крем

Шаг 4. Посуду с содержимым устанавливаем на водяную баню и готовим до загустения массы, постоянно помешивая. Затем продукт охлаждаем.

Сметанный крем

Шаг 5. Отдельно взбиваем сливочное масло до пышной массы.

Сметанный крем

Шаг 6. Продолжаем взбивать масло и постепенно вводим сюда сметанную заготовку. Взбиваем до однородного крема.

Сметанный крем

Шаг 7. Сметано-масляный крем для торта готов. Используйте его в дальнейших приготовлениях!

Сметанный крем

Вкусный сметанный крем со сгущенкой

Вкусный сметанный крем со сгущенкой порадует нежной и воздушной текстурой. Такой продукт идеально подходит для обмазывания коржей и украшения десерта. Для несложного и быстрого приготовления в домашних условиях, используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 700 гр.

Ингредиенты:

  • Сметана 20% – 400 гр.
  • Молоко сгущенное – 470 гр.
  • Коньяк – 2 ст.л.
  • Экстракт ванили – 1 ч.л.
  • Сок лимонный – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В подходящую посуду выкладываем указанное количество сметаны. Взбиваем ее около 3-4 минут на большой скорости.

Сметанный крем

Шаг 2. Выливаем в сметану сгущенное молоко.

Сметанный крем

Шаг 3. Выливаем немного лимонного сока.

Сметанный крем

Шаг 4. Дальше присоединяем коньяк.

Сметанный крем

Шаг 5. А также выливаем экстракт ванили для приятного аромата.

Сметанный крем

Шаг 6. Начинаем взбивать заготовку на большой скорости. Продолжаем это делать около 20 минут до однородности и пышности. Закрываем заготовку пищевой пленкой и убираем в холодильник на 2-3 часа до загустения.

Сметанный крем

Шаг 7. Вкусный сметанный крем со сгущенкой готов к дальнейшему использованию!

Сметанный крем

Крем «Пломбир» на сметане

Крем «Пломбир» на сметане – это очень вкусное и нежное лакомство с приятным ароматом, которое идеально дополнит домашние десерты. Такой воздушный крем несложно приготовить своими руками. Для этого используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

  • Сметана 25% – 350 гр.
  • Сахар – 110 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло сливочное – 120 гр.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Ванилин – 2 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Сметанный крем

Шаг 2. Соединяем сметану, сахар, ванилин, куриное яйцо и муку. Вымешиваем продукты до получения однородной массы.

Сметанный крем

Шаг 3. Устанавливаем посуду с содержимым на водяную баню. Готовим около 5 минут до загустения, постоянно помешивая.

Сметанный крем

Шаг 4. Готовность крема проверяйте по его густоте.

Сметанный крем

Шаг 5. В отдельной миске взбиваем сливочное масло до пышности и постепенно добавляем в него заготовку из сметаны.

Сметанный крем

Шаг 6. Вымешиваем содержимое до получения пышной однородной массы.

Сметанный крем

Шаг 7. Крем «Пломбир» на сметане готов. Используйте его в приготовлении тортов.

Сметанный крем

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