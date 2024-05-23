Описание приготовления:

Красочное блюдо, которое готовится на скорую руку, не может не полюбиться всем, а особенно — холостякам. Его можно готовить хоть каждый день, подавая с различными соусами и салатами. Главное — приобрести качественную тушенку или приготовить ее самим на своей кухне.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Макароны / Тушенка Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Макароны 180 Грамм

Тушенка 200 Грамм (у меня свиная)

Соль 2 Щепотки

Вода горячая 350 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

143 ккал

Калорийность

4 г

Белки

6 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Макароны с тушенкой в кастрюле»

Подготовьте указанные ингредиенты. Тушенку можно приобрести любого вида: куриную, свиную или говяжью.

Вскипятите в кастрюле воду и посолите ее. Всыпьте в кипяток макаронные изделия любого сорта и вида, отварите в течение 7-15 минут. Время варки макарон указано на упаковке.

Желательно макароны слегка не доварить — они еще вберут в себя бульон из тушенки.

Откиньте их на дуршлаг — промывать макароны не нужно.

Отвар слейте, а в кастрюлю выложите тушенку и поместите емкость на плиту, включая умеренный нагрев. Прогрейте тушенку, чтобы жир растаял.

Отправьте в кастрюлю отваренные макароны и все тщательно перемешайте.

Протомите все вместе на плите примерно 2-3 минуты и выключите нагрев. На этом этапе можно вмешать измельченную зелень.

Выложите макароны с тушенкой в тарелку и подайте к столу горячими. Приятного вам аппетита!