Описание приготовления:
Красочное блюдо, которое готовится на скорую руку, не может не полюбиться всем, а особенно — холостякам. Его можно готовить хоть каждый день, подавая с различными соусами и салатами. Главное — приобрести качественную тушенку или приготовить ее самим на своей кухне.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Макароны / Тушенка Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Макароны 180 Грамм
- Тушенка 200 Грамм (у меня свиная)
- Соль 2 Щепотки
- Вода горячая 350 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
143 ккал
Калорийность
4 г
Белки
6 г
Жиры
17 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Макароны с тушенкой в кастрюле»
Подготовьте указанные ингредиенты. Тушенку можно приобрести любого вида: куриную, свиную или говяжью.
Вскипятите в кастрюле воду и посолите ее. Всыпьте в кипяток макаронные изделия любого сорта и вида, отварите в течение 7-15 минут. Время варки макарон указано на упаковке.
Желательно макароны слегка не доварить — они еще вберут в себя бульон из тушенки.
Откиньте их на дуршлаг — промывать макароны не нужно.
Отвар слейте, а в кастрюлю выложите тушенку и поместите емкость на плиту, включая умеренный нагрев. Прогрейте тушенку, чтобы жир растаял.
Отправьте в кастрюлю отваренные макароны и все тщательно перемешайте.
Протомите все вместе на плите примерно 2-3 минуты и выключите нагрев. На этом этапе можно вмешать измельченную зелень.
Выложите макароны с тушенкой в тарелку и подайте к столу горячими. Приятного вам аппетита!