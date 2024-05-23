Никто не устоит: готовим аппетитный салат из молодых кабачков

Молодые кабачки – это ингредиент, на который точно стоит обратить внимание. Несколько простых манипуляций – и вкусное блюдо уже на вашем столе.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Сезон молодых кабачков – это настоящий подарок для ценителей овощей. Если же ваша семья не входит в их число, то с этим рецептом у вас есть шансы увеличить количество сторонников здоровой пищи.

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Рецепт салата из молодых кабачков

Время: 20 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 – 3 небольших кабачка;

– 25 грамм грецких орехов;

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– сок половины лимона;

– 2 чайные ложки жидкого меда;

– пол пучка укропа;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Кабачки тщательно моем и нарезаем на тоненькие полоски. Чистить молодой кабачок не обязательно, его кожура очень тонкая. Укроп моем и мелко нарезаем. Наливаем в кастрюлю воды и доводим до кипения. Солим и добавляем кабачки. Варим 1 – 3 минуты до мягкости. Сливаем кипяток и поливаем кабачки холодной водой. Орехи жарим 2 – 3 минуты, чтобы усилить аромат. Измельчаем. Соединяем кабачки, укроп и орехи. Приправляем соком лимона, маслом и медом. Солим, перчим и хорошо перемешиваем.

Приятного аппетита!

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