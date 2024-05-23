ГлавнаяРецептыНикто не устоит: готовим аппетитный салат из молодых кабачков Никто не устоит: готовим аппетитный салат из молодых кабачков На чтение: 1 минута Молодые кабачки – это ингредиент, на который точно стоит обратить внимание. Несколько простых манипуляций – и вкусное блюдо уже на вашем столе. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сезон молодых кабачков – это настоящий подарок для ценителей овощей. Если же ваша семья не входит в их число, то с этим рецептом у вас есть шансы увеличить количество сторонников здоровой пищи. Будет интересно Невероятные преимущества, о которых вы еще не слышали: чем полезен редис Рецепт салата из молодых кабачков Время: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 2 – 3 небольших кабачка; – 25 грамм грецких орехов; – 4 столовые ложки оливкового масла; – сок половины лимона; – 2 чайные ложки жидкого меда; – пол пучка укропа; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Кабачки тщательно моем и нарезаем на тоненькие полоски. Чистить молодой кабачок не обязательно, его кожура очень тонкая. Укроп моем и мелко нарезаем. Наливаем в кастрюлю воды и доводим до кипения. Солим и добавляем кабачки. Варим 1 – 3 минуты до мягкости. Сливаем кипяток и поливаем кабачки холодной водой. Орехи жарим 2 – 3 минуты, чтобы усилить аромат. Измельчаем. Соединяем кабачки, укроп и орехи. Приправляем соком лимона, маслом и медом. Солим, перчим и хорошо перемешиваем. Приятного аппетита! Хит сезона: рецепт маринада к шашлыку, с которым мясо будет таять во рту. Поделитесь с друзьями