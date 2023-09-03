Малышева перечислила продукты, которые повышают успеваемость школьников

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале объяснила, как связано питание ребенка и его успеваемость в школе.

Если добавить в рацион школьника больше скумбрии, масла зародышей пшеницы и блюд из бараньей печени, то со временем ребенок станет лучше учиться. Объясняется такая связь еды и хорошей успеваемости просто: в перечисленных продуктах в избытке содержатся микроэлементы, положительно влияющие на работу мозга. Они укрепляют память, улучшают когнитивные функции и помогают формированию новых нейронных связей. К таким незаменимым веществам относятся железо, витамин B12 и Е, а также омега-3 жирные кислоты.

У детей с дефицитом витаминов и кислот возникают сложности в школе: они хуже обрабатывают и запоминают новую информацию, имеют трудности с концентрацией, чтением и письмом. Однако все исправляется корректировкой питания.

Ранее диетолог Алексей Кабанов рассказал, какие напитки помогут укрепить память взрослым. Эксперт отметил, что лучше всего для этой цели подходят чай и кофе, однако злоупотреблять напитками с кофеином не стоит — появится риск нервного перевозбуждения.