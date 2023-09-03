Описание приготовления:

Чтобы легче было сформировать тефтели, смачивайте руки в холодной воде с разведенным крахмалом. Тефтели можно приготовить не только в духовке, но и на плите в сковороде. Но в духовке они выглядят намного лучше и не такие водянистые. Подавать тефтели лучше всего с отварным рисом и грибным соусом.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Горячие блюда / Тефтели

Состав / Ингредиенты:

Фарш 500 Грамм (говядина и свинина)

Капуста пекинская 300 Грамм

Лук зеленый 10 Грамм

Яйцo 1 Штука

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Соевый соус 2 Ст. ложки

Кунжутное масло 1 Ст. ложка

Чеснок 4 Зубчика

Имбирь 1 Штука (5 см.)

Мука 2 Ст. ложки

Вода 500 Миллилитров

Грибы 200 Грамм

Херес 1 Ст. ложка (вино)

Количество порций 5

Калорийность

110 ккал

Калорийность

6 г

Белки

7 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тефтели "Львиные головы"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления тефтелей "Львиные головы".

Фарш выложите в миску, добавьте мелко нарезанный зеленый лук, измельченный чеснок и тертый имбирь. Разбейте в миску с фаршем яйцо.

Влейте в фарш соевый соус, кунжутное масло, вино и всыпьте муку.

Фарш посолите, при желании добавьте немного сахара и хорошо перемешайте. После этого отбейте фарш до уплотнения.

Разделите фарш на крупные части и сформируйте круглые тефтели.

В сковороде сильно разогрейте растительное масло на сильном огне и обжарьте тефтели до румяной корочки со всех сторон. Переложите тефтели в тарелку.

Пекинскую капусту разберите на листья и разрежьте вдоль на две части. Удалите жесткую белую часть.

В сковороду после обжаривания тефтелей выложите порезанные грибы, обжаривайте в течение 3 минут на сильном огне. Добавьте по вкусу соевый соус, влейте воду и доведите до кипения. Вылейте готовый соус в форму для выпечки.

Каждый тефтель плотно обверните подготовленными листьями пекинской капусты и выложите в форму на грибной соус.

Накройте форму с тефтелями фольгой для выпечки, чтобы они не прикасались друг к другу. Запекайте тефтели «Львиные головы» в течение 30 минут при температуре 100 градусов. Спустя время достаньте форму с тефтелями и подавайте к столу.

Приятного аппетита!