Описание приготовления:
Чтобы легче было сформировать тефтели, смачивайте руки в холодной воде с разведенным крахмалом. Тефтели можно приготовить не только в духовке, но и на плите в сковороде. Но в духовке они выглядят намного лучше и не такие водянистые. Подавать тефтели лучше всего с отварным рисом и грибным соусом.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Горячие блюда / Тефтели
Состав / Ингредиенты:
- Фарш 500 Грамм (говядина и свинина)
- Капуста пекинская 300 Грамм
- Лук зеленый 10 Грамм
- Яйцo 1 Штука
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Соевый соус 2 Ст. ложки
- Кунжутное масло 1 Ст. ложка
- Чеснок 4 Зубчика
- Имбирь 1 Штука (5 см.)
- Мука 2 Ст. ложки
- Вода 500 Миллилитров
- Грибы 200 Грамм
- Херес 1 Ст. ложка (вино)
Количество порций 5
Калорийность
110 ккал
Калорийность
6 г
Белки
7 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тефтели "Львиные головы"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления тефтелей "Львиные головы".
Фарш выложите в миску, добавьте мелко нарезанный зеленый лук, измельченный чеснок и тертый имбирь. Разбейте в миску с фаршем яйцо.
Влейте в фарш соевый соус, кунжутное масло, вино и всыпьте муку.
Фарш посолите, при желании добавьте немного сахара и хорошо перемешайте. После этого отбейте фарш до уплотнения.
Разделите фарш на крупные части и сформируйте круглые тефтели.
В сковороде сильно разогрейте растительное масло на сильном огне и обжарьте тефтели до румяной корочки со всех сторон. Переложите тефтели в тарелку.
Пекинскую капусту разберите на листья и разрежьте вдоль на две части. Удалите жесткую белую часть.
В сковороду после обжаривания тефтелей выложите порезанные грибы, обжаривайте в течение 3 минут на сильном огне. Добавьте по вкусу соевый соус, влейте воду и доведите до кипения. Вылейте готовый соус в форму для выпечки.
Каждый тефтель плотно обверните подготовленными листьями пекинской капусты и выложите в форму на грибной соус.
Накройте форму с тефтелями фольгой для выпечки, чтобы они не прикасались друг к другу. Запекайте тефтели «Львиные головы» в течение 30 минут при температуре 100 градусов. Спустя время достаньте форму с тефтелями и подавайте к столу.
Приятного аппетита!