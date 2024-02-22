Описание приготовления:

Для приготовления я использую мультиварку Redmond, с чашей объемом в 3 литра. В ингредиентах я указала вишню замороженную, но также отлично подойдут и свежие ягоды без косточек. При желании готовый манник можно немного присыпать сахарной пудрой.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Крупы / Манка Блюдо: Выпечка / Манник

Состав / Ингредиенты:

Манная крупа 250 Грамм

Кефир 250 Миллилитров

Сахар 100 Грамм

Яйца 3 Штуки

Сода 1 Чайная ложка

Вишня 150 Грамм (замороженная)

Количество порций 6

Калорийность

188 ккал

Калорийность

3 г

Белки

5 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Манник с вишней в мультиварке»

Все ингредиенты очень удобно подготовить сразу. Вишню размораживать не надо.

В миску вбейте яйца и добавьте сахар.

Миксером взбивайте эти ингредиенты примерно 1 минуту, должна получиться пышная масса.

К яичной массе добавьте кефир и соду. Венчиком перемешайте эти ингредиенты.

Добавьте всю манку.

Перемешайте венчиком.

В эту массу добавьте замороженные ягоды вишни и ложкой опять все перемешайте.

На дно чаши мультиварки обязательно выложите круглый кусочек пергамента для выпекания по размерам соизмеримый с размерами вашей чаши и поверх выложите все тесто для будущего манника. Заполненную чашу загрузите в мультиварку и оставьте в покое на 30 минут, чтобы манка успела набухнуть. Затем через полчаса включите мультиварку, закрыв крышку, на режиме "Выпечка", 50 минут и дождитесь звукового сигнала об окончании программы.

Готовый манник извлеките из чаши, позвольте ему полностью остыть и только тогда подавайте к столу, нарезав на кусочки.

Приятного аппетита!