Описание приготовления:
Для приготовления я использую мультиварку Redmond, с чашей объемом в 3 литра. В ингредиентах я указала вишню замороженную, но также отлично подойдут и свежие ягоды без косточек. При желании готовый манник можно немного присыпать сахарной пудрой.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Крупы / Манка Блюдо: Выпечка / Манник
Состав / Ингредиенты:
- Манная крупа 250 Грамм
- Кефир 250 Миллилитров
- Сахар 100 Грамм
- Яйца 3 Штуки
- Сода 1 Чайная ложка
- Вишня 150 Грамм (замороженная)
Количество порций 6
Калорийность
188 ккал
Калорийность
3 г
Белки
5 г
Жиры
34 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Манник с вишней в мультиварке»
Все ингредиенты очень удобно подготовить сразу. Вишню размораживать не надо.
В миску вбейте яйца и добавьте сахар.
Миксером взбивайте эти ингредиенты примерно 1 минуту, должна получиться пышная масса.
К яичной массе добавьте кефир и соду. Венчиком перемешайте эти ингредиенты.
Добавьте всю манку.
Перемешайте венчиком.
В эту массу добавьте замороженные ягоды вишни и ложкой опять все перемешайте.
На дно чаши мультиварки обязательно выложите круглый кусочек пергамента для выпекания по размерам соизмеримый с размерами вашей чаши и поверх выложите все тесто для будущего манника. Заполненную чашу загрузите в мультиварку и оставьте в покое на 30 минут, чтобы манка успела набухнуть. Затем через полчаса включите мультиварку, закрыв крышку, на режиме "Выпечка", 50 минут и дождитесь звукового сигнала об окончании программы.
Готовый манник извлеките из чаши, позвольте ему полностью остыть и только тогда подавайте к столу, нарезав на кусочки.
Приятного аппетита!