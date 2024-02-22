Дрожжевое тесто для пиццы – это мягкая и нежная основа для тех компонентов, которые вам больше всего нравятся. Вкусное и тонкое тесто – это залог успешной трапезы на итальянский манер, после которой вы ощутите не только чувство сытости, но и полное гастрономическое удовлетворение. Поэтому, если вы любитель пиццы, то обязательно подберите подходящий для себя вариант (на воде, молоке или на кефире) и побалуйте себя домашним кушаньем, которое будет обладать прекрасным вкусом и ароматом, которые не идут ни в какое сравнение с фаст-фудом. Попробуйте и убедитесь в этом самостоятельно!

Быстрое дрожжевое тесто для пиццы на сухих дрожжах

Быстрое дрожжевое тесто для пиццы на сухих дрожжах – это проверенный и очень простой рецепт приготовления основы, который обязательно получится у каждого. А означает это то, что если вы любитель пиццы, то вам обязательно стоит обратить внимание на то, что написано ниже!

Ингредиенты –+2 порц.

Сухие дрожжи 7 гр.

Сахар-песок 1 ч.л.

Вода 200 мл.

Масло оливковое 2 ст.л.

Мука 3 ст.

Соль ½ ч.л.

Шаги 65 мин.

Как приготовить дрожжевое тесто для пиццы на сухих дрожжах? В глубокую емкость высыпаем указанное количество сахарного песка и дрожжей. Заливаем смесь теплой водой, активно взбалтываем и убираем в сторону до тех пор, пока на поверхности не образуется дрожжевая «шапочка». Вмешиваем в опару качественное оливковое масло. Смешиваем просеянную муку с солью и частями вводим в подготовленный состав. Перекладываем комок на стол и вымешиваем руками, пока не появится липкость (5-10 минут). Затягиваем посуду пищевой пленкой и убираем в теплое место на 40-50 минут. Поднявшееся тесто полностью готово к дальнейшей работе. Готовьте и получайте удовольствие!

Дрожжевое тесто на молоке для пиццы

Дрожжевое тесто на молоке для пиццы – это идеальное соотношение ингредиентов, которое отлично гармонирует со всевозможными начинками и соусами. Готовить такое тесто можно, как руками, так и используя такую технику, как хлебопечка. Не теряем ни минуты и приступаем!

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Молоко коровье – 200 мл.

Мука – 300-350 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Дрожжи сухие – 7 гр.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем рабочую миску и перемешиваем дрожжи, просеянную муку, сахар и соль.

Шаг 2. По центру мучной горки делаем углубление и не спеша вливаем теплое молоко.

Шаг 3. Начинаем смешивать компоненты ложкой и добавляем растительное масло.

Шаг 4. Продолжаем замешивать тесто руками до эластичной и мягкой консистенции. Укладываем продукт в чашу, промазанную маслом, и накрываем полотенцем.

Шаг 5. Оставляем тесто в теплом помещении без сквозняков на 50-60 минут, после чего раскатываем и формируем пиццу. Приятного аппетита!

Домашнее дрожжевое тесто, как в пиццерии

Домашнее дрожжевое тесто, как в пиццерии, можно запросто приготовить в домашних условиях, причем используя исключительно те продукты, которые есть под рукой у каждого кулинара. Конечно, потребуется время для активации дрожжей, но итоговый результат определенно стоит ожидания.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Вода теплая – 200 мл.

Сахар-песок – 1,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Дрожжи сухие – 1,5 ч.л.

Мука – 300 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При помощи кухонных весов отмеряем указанное количество жидких и сухих компонентов.

Шаг 2. В емкости разводим дрожжи и сахар в теплой воде.

Шаг 3. Накрываем смесь салфеткой и даем постоять в течение 10 минут.

Шаг 4. Добавляем растительное масло, соль и просеянную муку.

Шаг 5. Замешиваем тесто, не тугое и не прилипающее к ладошкам. Покрываем емкость пищевой пленкой и убираем в теплую духовку либо под батарею на 30-40 минут.

Шаг 6. Спустя указанное время приступаем к формовке полуфабрикатов. Готовьте и получайте удовольствие!

Дрожжевое тесто на кефире для пиццы

Дрожжевое тесто на кефире для пиццы всегда получается невероятно мягким и нежным, а работать с таким продуктом – сплошное удовольствие. В отличие от воды, используя кисломолочную продукцию, полуфабрикат получается очень мягким и эластичным, легко раскатывается и не рвется.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1-2.

Ингредиенты:

Кефир – 250 мл.

Мука – 300 гр.

Масло растительное – 3 ст.л.

Дрожжи сухие – 8 гр.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты, которые нам потребуются выкладываем на рабочий стол.

Шаг 2. В емкость с высокими бортами всыпаем соль, просеянную муку и сахарный песок.

Шаг 3. Вмешиваем дрожжи.

Шаг 4. По центру образуем углубление и выливаем подсолнечное масло и теплый кефир.

Шаг 5. Зачерпываем муку ложкой от краев и смешиваем ингредиенты, затем переходим на ручной замес.

Шаг 6. Тесто оставляем в миске и прикрываем льняной салфеткой.

Шаг 7. Оставляем в теплом месте до увеличения в объеме. Тесто для пиццы готово для дальнейшего использования!

Тесто для пиццы на воде и дрожжах быстрого приготовления

Тесто для пиццы на воде и дрожжах быстрого приготовления – это простой и популярный рецепт, потому как получается у всех! Потому что нет ничего сложного в том, чтобы отмерить необходимое количество продуктов и смешать их до однородной консистенции. Попробуйте и вы!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Мука – 350 гр.

Вода – 200 мл.

Дрожжи сухие быстродействующие – 7 гр.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вооружаемся ситом с мелкими отверстиями и просеиваем муку, насыщая компонент кислородом.

Шаг 2. В емкости соединяем просеянную муку, сахар, соль и быстродействующие дрожжи.

Шаг 3. По центру делаем лунку и вливаем теплую воду.

Шаг 4. Добавляем оливковое масло и замешиваем эластичное и мягкое тесто.

Шаг 5. Оставляем шарик в теплой комнате под полотенцем на 35-45 минут. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Дрожжевое тесто с яйцами для пиццы

Дрожжевое тесто с яйцами для пиццы – это гарантированный успех при экспериментах с итальянской кухней, потому как такой продукт еще никому не удавалось испортить! Тесто получается мягким, податливым и эластичным, а все благодаря куриным яйцам и сливочному маслу.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Масло сливочное – 2 ст.л.

Вода – 100 мл.

Яйцо – 1 шт.

Дрожжи сухие – 5 гр.

Соль – 1 щепотка.

Сахар-песок – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом тщательно перемешиваем сухие компоненты: соль, дрожжи, просеянную муку и сахарный песок.

Шаг 2. Вбиваем одно яйцо.

Шаг 3. И вливаем необходимое количество теплой воды.

Шаг 4. Дополняем состав ломтиками мягкого сливочного масла.

Шаг 5. Замешиваем мягкое тесто и формируем «колобок», затягиваем емкость пленкой и ставим в тепло на один час.

Шаг 6. Поднявшееся тесто обминаем и приступаем к дальнейшим действиям. Приятного аппетита!

Очень вкусное тесто для пиццы на живых дрожжах

Очень вкусное тесто для пиццы на живых дрожжах готовится просто и легко, самое сложное в процессе – это дождаться подъема и наконец-то приступить к формированию полуфабрикатов с любимыми начинками. Для гарантировано успеха приобретайте дрожжи только у проверенных производителей.

Время готовки – 2 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Вода – 230 мл.

Дрожжи живые –ч.л.

Мука – 350 гр.

Соль – 1 ч.л.

Масло оливковое – 20 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Холодную воду выливаем в емкость, туда же крошим свежие дрожжи.

Шаг 2. Перемешиваем и солим.

Шаг 3. Добавляем немного сахара.

Шаг 4. Вливаем оливковое масло.

Шаг 5. Порциями вводим просеянную пшеничную муку и замешиваем тесто.

Шаг 6. Полученный комок накрываем полотенцем и убираем в холодильник на всю ночь либо оставляем в теплом помещении на несколько часов. Готовьте и получайте удовольствие!

Дрожжевое тесто для пиццы в хлебопечке

Дрожжевое тесто для пиццы в хлебопечке – это прекрасное решение для тех кулинаров-любителей, которые не любят долго и утомительно вымешивать основу для чего-либо. На помощь вам придет современная техника и сделает все за вас, главное – правильно отмерьте количество каждого продукта.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Мука хлебопекарная – 375 гр.

Мука «экстра» – 375 гр.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Соль морская – 1 ст.л.

Дрожжи свежие – 25 гр.

Вода – 480 мл.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты, которые нам потребуются выкладываем на рабочий стол.

Шаг 2. Воду подогреваем до теплого состояния, добавляем сахар и дрожжи – активно перемешиваем до полного растворения.

Шаг 3. Оставляем смесь на 10-15 минут, пока на поверхности не появится «дрожжевая шапочка».

Шаг 4. Отправляем в чашу оливковое масло, два вида просеянной муки и соль – запускаем программу «тесто».

Шаг 5. По окончании режима, промазываем ладони маслом и достаем комок из чаши.

Шаг 6. Нарываем продукт салфеткой и оставляем до подъема. Готовьте и получайте удовольствие!

Тесто для пиццы с дрожжами и оливковым маслом

Тесто для пиццы с дрожжами и оливковым маслом – это популярный и очень удачный рецепт приготовления данного полуфабриката, который был придуман известным американским поваром-профессионалом. Попробуйте приготовить такое тесто лишь однажды, и вы навсегда забудете о покупных основах!

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Мука – 500 гр.

Вода – 320 мл.

Дрожжи сухие – 7 гр.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В теплой воде растворяем сахар и дрожжи, даем постоять 5-10 минут.

Шаг 2. Вливаем оливковое масло.

Шаг 3. Подсыпаем просеянную пшеничную муку и соль.

Шаг 4. Замешиваем тесто ложкой, а после руками.

Шаг 5. Затянув пленкой, убираем в теплое место на час-полтора. Приятного аппетита!

Дрожжевое тесто для пиццы на сухих дрожжах с медом

Дрожжевое тесто для пиццы на сухих дрожжах с медом мало чем отличается от традиционных рецептов, однако, в данном варианте сахарный песок заменяется природным подсластителем. Поэтому, если ранее вы не пробовали ничего подобного, то обязательно обратите внимание на этот рецепт!

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Вода – 150 мл.

Мед – 1 ст.л.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Дрожжи сухие – 0,5 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты, согласно списку, выставляем на рабочий стол.

Шаг 2. Воду нагреваем, растворяем в ней мед.

Шаг 3. Вливаем оливковое масло и старательно перемешиваем состав до однородности.

Шаг 4. В отдельной емкости смешиваем дрожжи с просеянной пшеничной мукой.

Шаг 5. Вливаем медовый раствор в сухую смесь, солим.

Шаг 6. Старательно перемешиваем компоненты ложкой.

Шаг 7. Смазываем ладони маслом и замешиваем тесто, укладываем шарик в тарелку, также промазанную маслом.

Шаг 8. Затягиваем полуфабрикат пленкой и оставляем в теплом помещении для подъема. Готовьте и получайте удовольствие!