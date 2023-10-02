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Маринованная капуста с перцем: пропорции на 3-литровую банку – рецепт, «разорвавший» ТикТок

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Маринованная капуста с перцем: пропорции на 3-литровую банку – рецепт, «разорвавший» ТикТок

Зимняя пора всегда ассоциируется с удобными пушистыми одеялами, теплыми свитерами и вечерами у уютной печки. Одной из самых больших радостей холодов является возможность отведать баночку домашней консервации, подходящей для множества блюд.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Важное место среди всех закруток занимает капуста. Маринованная капуста с перцем придаст вкус вашему столу в течение холодных месяцев и придаст пикантности любому блюду или столу.

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Рецепт маринованной капусты с перцем

  • Время: 2 часа
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 2 килограмма иссеченной капусты;
– 3 – 5 болгарских перцев (в зависимости от размера);
– 4 зубчика чеснока;
– 2 моркови;
– 1 литр воды;
– 1,5 столовых ложек соли;
– 5 столовых ложек сахара;
– 10 горошин черного перца;
– 100 миллилитров уксуса;
– 100 миллилитров масла;
– 2 лавровых листа.

Приготовление:

  • Очистите перцы и нарежьте тонкие полоски.
  • Очищенный чеснок мелко порубите ножом.
  • Морковь натрите на грубой терке.
  • Соедините все ингредиенты в большой миске.
  • Выложите их в чистую 3-литровую банку.
  • Вскипятите 1 литр воды и добавьте все ингредиенты (кроме уксуса).
  • Размешайте маринад, выключите газ и добавьте уксус.
  • Залейте горячим маринадом капусту.
  • Храните в прохладном месте.

Из капусты можно приготовить так много вкусностей!

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