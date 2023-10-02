ГлавнаяРецептыМаринованная капуста с перцем: пропорции на 3-литровую банку – рецепт, «разорвавший» ТикТок Маринованная капуста с перцем: пропорции на 3-литровую банку – рецепт, «разорвавший» ТикТок На чтение: 1 минута Зимняя пора всегда ассоциируется с удобными пушистыми одеялами, теплыми свитерами и вечерами у уютной печки. Одной из самых больших радостей холодов является возможность отведать баночку домашней консервации, подходящей для множества блюд. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Важное место среди всех закруток занимает капуста. Маринованная капуста с перцем придаст вкус вашему столу в течение холодных месяцев и придаст пикантности любому блюду или столу. Интересно Что приготовить для перекуса в школу или на работу: рецепты блюд за 20 минут Рецепт маринованной капусты с перцем Время: 2 часа Порций: 8 Ингредиенты: – 2 килограмма иссеченной капусты; – 3 – 5 болгарских перцев (в зависимости от размера); – 4 зубчика чеснока; – 2 моркови; – 1 литр воды; – 1,5 столовых ложек соли; – 5 столовых ложек сахара; – 10 горошин черного перца; – 100 миллилитров уксуса; – 100 миллилитров масла; – 2 лавровых листа. Приготовление: Очистите перцы и нарежьте тонкие полоски. Очищенный чеснок мелко порубите ножом. Морковь натрите на грубой терке. Соедините все ингредиенты в большой миске. Выложите их в чистую 3-литровую банку. Вскипятите 1 литр воды и добавьте все ингредиенты (кроме уксуса). Размешайте маринад, выключите газ и добавьте уксус. Залейте горячим маринадом капусту. Храните в прохладном месте. Из капусты можно приготовить так много вкусностей! Поделитесь с друзьями