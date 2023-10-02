Маринованная капуста с перцем: пропорции на 3-литровую банку – рецепт, «разорвавший» ТикТок

Зимняя пора всегда ассоциируется с удобными пушистыми одеялами, теплыми свитерами и вечерами у уютной печки. Одной из самых больших радостей холодов является возможность отведать баночку домашней консервации, подходящей для множества блюд.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Важное место среди всех закруток занимает капуста. Маринованная капуста с перцем придаст вкус вашему столу в течение холодных месяцев и придаст пикантности любому блюду или столу.

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Рецепт маринованной капусты с перцем

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8

Ингредиенты:

– 2 килограмма иссеченной капусты;

– 3 – 5 болгарских перцев (в зависимости от размера);

– 4 зубчика чеснока;

– 2 моркови;

– 1 литр воды;

– 1,5 столовых ложек соли;

– 5 столовых ложек сахара;

– 10 горошин черного перца;

– 100 миллилитров уксуса;

– 100 миллилитров масла;

– 2 лавровых листа.

Приготовление:

Очистите перцы и нарежьте тонкие полоски.

Очищенный чеснок мелко порубите ножом.

Морковь натрите на грубой терке.

Соедините все ингредиенты в большой миске.

Выложите их в чистую 3-литровую банку.

Вскипятите 1 литр воды и добавьте все ингредиенты (кроме уксуса).

Размешайте маринад, выключите газ и добавьте уксус.

Залейте горячим маринадом капусту.

Храните в прохладном месте.

Из капусты можно приготовить так много вкусностей!