Рецепт волшебного чая от доктора Лебедевой для иммунитета и бодрости

Эндокринолог Диляра Лебедева поделилась рецептом чая, который подарит заряд бодрости и надежно защитит от вирусов, что особенно актуально в сезон осенних простуд.

Осенью вместе с хандрой и снижением работоспособности приходят и простуды. На фоне резких температурных перепадов «поймать» вирус очень легко, а вот быстро справиться с ним — уже сложнее.

Чтобы укрепить иммунитет и зарядиться энергией, нужно контролировать поступление витаминов, минералов и антиоксидантов. По словам доктора Лебедевой, в холодное время года стоит положиться на имбирный чай.

Эндокринолог поделилась с изданием «Доктор Питер» рецептом чая для иммунитета и бодрости. Для его приготовления понадобятся: свежий корень имбиря (хватит 3–4 см), 2 стручка кардамона, 1 ч. л. зеленого чая, немного корицы, гвоздики или мяты по вкусу, половина лимона или апельсина.

Добавьте все ингредиенты в кипяченую воду. Доведите напиток до кипения на среднем огне, дайте настояться 3–4 минуты. После этого чай рекомендуется остудить — и он готов к употреблению.

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