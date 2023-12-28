Маринованные зубчики чеснока в банках на зиму: такой вкуснятины еще надо поискать – записывайте рецепт

Мало кто занимается маринованием зубчиков чеснока. А зря, ведь такую интересную и ароматную закуску можно добавлять в любимые блюда.
Готовить его очень просто и быстро, времени это займет около 15-20 минут.
Ингредиенты:
Рубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 28.12.2023 11:10 Проверено редакцией
Зубки чеснока 1 кг;
Чистая вода 1,2 л;
Поваренная соль 50 грамм;
Сахар песок 80 грамм;
Соус соевый 4 столовая ложка;
Пищевой 70% уксус 1 столовая ложка.
Способ приготовления
Приготовьте 0,9 л и 0,72 л банки.
Почистите зубки чеснока от шелухи.
Положите в емкость, налейте туда холодную воду и оставьте так до утра.
После слейте воду и плотно уложите зубчики чеснока в чистые банки.
В кастрюлю с водой добавьте соль с сахаром и соевым соусом, поставьте ее на огонь и доведите до кипения.
Как только закипит вода, снимите кастрюлю с огня и влейте уксус.
Горячий маринад влейте в банки с чесноком и закройте герметично крышками, охладите и уберите в холодильник не менее чем на 2 месяца.
После этого срока чеснок готов к употреблению.
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