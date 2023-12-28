Фанаты вкусного желе непременно должны оценить по достоинству рецепт сегодняшнего десерта. Его красивая презентация и головокружительный цитрусовый аромат работают безотказно. Приготовьте изумительное сметанное желе с мандаринами, чтобы порадовать своих домашних сладкоежек.

Чтобы сделать цитрусовый слой следует взять свежие фрукты. Из них необходимо выжать сок. Учтите, что в очищенном виде у вас должно получится не менее 500 г мандаринов. Покупать желе в порошке со вкусом этого цитрусового не стоит. Ведь тогда вы не сможете получить удивительно вкусный десерт, который будет отличаться очень насыщенным ароматом.

Как приготовить нежнейшее сметанное желе с мандаринами

Рекомендация. Очень важно дождаться, пока один слой полностью застынет. Лишь после этого на него можно выливать желе другого вида. Застывать каждый слой будет в течение 20–30 минут. Раньше этого времени форму не стоит доставать из холодильника.

Ингредиенты

Желатин30 г Вода100 мл Сахар150 г Ванилин1 щеп. Сметана400 г Мандарины650 г Апельсиновая цедра15 г

Приготовление

Готовим сметанное желе. В небольшую емкость всыпаем 15 г быстрорастворимого желатина. Заливаем его 50 мл холодной воды. Перемешиваем всё и оставляем на 10–15 минут при комнатной температуре.Растапливаем набухший желатин на паровой бане или в микроволновке до жидкой однородной консистенции (без комочков).В отдельной емкости соединяем сметану жирностью 20 % с 75 г сахара. Добавляем ванилин. Вливаем полностью остывший желатин. Перемешиваем всё до однородности при помощи венчика. В форму размером 18 на 13 см вливаем половину от общего количества сметанного желе. Отправляем его в холодильник на 20–30 минут (до застывания).Готовим цитрусовый слой. В небольшой емкости разводим 15 г быстрорастворимого желатина в 50 мл холодной воды. Перемешиваем всё. Оставляем смесь на 10–15 минут на кухне.Очищаем мандарины от кожуры. Удаляем белые прожилки и косточки. Разделяем мандарины на дольки. Измельчаем их в блендере. Процеживаем цитрусовый сок через мелкое сито, удаляя жмых.Натираем на терке с мелкими отверстиями цедру апельсина. В большой кастрюле соединяем ее с 75 г сахара. Заливаем всё мандариновым соком. Отправляем кастрюлю на плиту. Доводим ее содержимое до кипения, активно помешивая всё венчиком. Выключаем нагрев.В горячую цитрусовую смесь добавляем набухший желатин. Перемешиваем всё до его полного растворения. Остужаем смесь из мандаринов.Выливаем на сметанный слой половину остывшего цитрусового желе. Отправляем форму на 20–30 минут в холодильник. Прогреваем вторую часть сметанного желе до слегка теплого состояния (на паровой бане или в СВЧ-печи). Выливаем его на цитрусовый слой. Отправляем десерт еще на полчаса в холодильник.Затем выливаем в форму оставшееся мандариновое желе. Убираем десерт в холодильник на ночь.

Чтобы вам было легко достать цитрусовое лакомство из формы, можете поддеть его кулинарной лопаткой или слегка прогреть феном. Тогда оно очень быстро отойдет от стенок. При желании украсьте сметанный десерт дольками мандаринов и веточками розмарина. Приятного аппетита!