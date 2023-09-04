Маринованный перец по-турецки на зиму

Сегодня редакция «Со Вкусом» расскажет, как турецкие хозяйки закрывают на зиму перец, запасы которого заканчиваются уже в декабре. Настолько он вкусным получается! Поверьте, маринованный перец по-турецки обязательно станет любимой зимней закуской ваших родных.
Эта овощная заготовка имеет бесподобный аромат. А ее пикантный вкус способен свести с ума. Хотя бы раз попробуйте подать такую закуску к мясу (запеченному, приготовленному на гриле или жареному), и больше никакие соусы покупать не придется. Ведь маринованный перчик — лучшее дополнение к шашлыку и другим блюдам из курицы и говядины.
Как правильно приготовить маринованный перец по-турецки
Для того чтобы закрыть на зиму максимально вкусную и ароматную заготовку, рекомендуем покупать перцы «капия». Берите плоды насыщенного цвета. Они должны быть спелыми, без повреждений и без признаков гниения.
Ингредиенты
Перец капи5 кг Чеснок2 шт. Петрушка1 пуч. Оливковое масло200 мл Винный уксус200 мл Лимонный сок30 мл Соль2 ст. л. Сахар1 ст. л.
Приготовление
- Тщательно промываем перцы. Обсушиваем их. Выкладываем перцы в один слой на противень, застеленный пергаментом. Отправляем их в разогретую до 230 градусов духовку на 20–25 минут.
Помещаем горячие запеченные перцы в большую кастрюлю. Накрываем крышкой. Оставляем овощ отдыхать на 15 минут при комнатной температуре.Затем удаляем с перцев кожицу. Вынимаем плодоножку и счищаем семена, используя нож. Нарезаем мякоть перцев на квадратики небольшого размера.
Очищаем чеснок. Мелко его нарезаем. Промываем петрушку. Обсушиваем ее. Очень мелко нарезаем зелень.В кастрюлю вливаем оливковое масло, винный уксус и лимонный сок. Всыпаем каменную соль и сахар. Провариваем всё, активно помешивая, до полного растворения соли.Всыпаем в кастрюлю нарезанный перец. Добавляем петрушку и чеснок. Хорошенько всё перемешиваем. Доводим содержимое кастрюли до кипения. Накрываем ее крышкой. Провариваем овощи в течение 10 минут.
Раскладываем овощную смесь по стерилизованным банкам вместе с выделившимся соком. Закрываем емкости плотно крышками. Переворачиваем их вверх дном. Оставляем при комнатной температуре до полного остывания.
Замаринованный таким способом перчик «капия» влюбит вас в себя с первой же пробы. Потому советуем закрывать сразу 5 кг этого овоща и не уменьшать его количество. А как вы обычно заготавливаете перец на зиму?