Маринованный перец по-турецки на зиму

Сегодня редакция «Со Вкусом» расскажет, как турецкие хозяйки закрывают на зиму перец, запасы которого заканчиваются уже в декабре. Настолько он вкусным получается! Поверьте, маринованный перец по-турецки обязательно станет любимой зимней закуской ваших родных.

Эта овощная заготовка имеет бесподобный аромат. А ее пикантный вкус способен свести с ума. Хотя бы раз попробуйте подать такую закуску к мясу (запеченному, приготовленному на гриле или жареному), и больше никакие соусы покупать не придется. Ведь маринованный перчик — лучшее дополнение к шашлыку и другим блюдам из курицы и говядины.

Как правильно приготовить маринованный перец по-турецки

Для того чтобы закрыть на зиму максимально вкусную и ароматную заготовку, рекомендуем покупать перцы «капия». Берите плоды насыщенного цвета. Они должны быть спелыми, без повреждений и без признаков гниения.

Ингредиенты

Перец капи5 кг Чеснок2 шт. Петрушка1 пуч. Оливковое масло200 мл Винный уксус200 мл Лимонный сок30 мл Соль2 ст. л. Сахар1 ст. л.

Приготовление

Тщательно промываем перцы. Обсушиваем их. Выкладываем перцы в один слой на противень, застеленный пергаментом. Отправляем их в разогретую до 230 градусов духовку на 20–25 минут. Помещаем горячие запеченные перцы в большую кастрюлю. Накрываем крышкой. Оставляем овощ отдыхать на 15 минут при комнатной температуре.Затем удаляем с перцев кожицу. Вынимаем плодоножку и счищаем семена, используя нож. Нарезаем мякоть перцев на квадратики небольшого размера. Очищаем чеснок. Мелко его нарезаем. Промываем петрушку. Обсушиваем ее. Очень мелко нарезаем зелень.В кастрюлю вливаем оливковое масло, винный уксус и лимонный сок. Всыпаем каменную соль и сахар. Провариваем всё, активно помешивая, до полного растворения соли.Всыпаем в кастрюлю нарезанный перец. Добавляем петрушку и чеснок. Хорошенько всё перемешиваем. Доводим содержимое кастрюли до кипения. Накрываем ее крышкой. Провариваем овощи в течение 10 минут. Раскладываем овощную смесь по стерилизованным банкам вместе с выделившимся соком. Закрываем емкости плотно крышками. Переворачиваем их вверх дном. Оставляем при комнатной температуре до полного остывания.

Замаринованный таким способом перчик «капия» влюбит вас в себя с первой же пробы. Потому советуем закрывать сразу 5 кг этого овоща и не уменьшать его количество. А как вы обычно заготавливаете перец на зиму?