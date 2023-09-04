Улетают как семечки. Простой завтрак перекус: вкусно, сытно и оригинально

Перекус к просмотру фильма, чтению книги или к чаепитию иногда необходим. При этом многим не особо хочется тратить деньги и покупать вредные чипсы, снеки, крекер и прочие магазинные закуски.

Помимо дороговизны этих продуктов, они еще считаются очень вредными. По этой причине стоит заменять снеки на более полезные закуски. Например, готовить сырные палочки.

Конечно, самостоятельное приготовление закусок займет больше времени. Но, вы всегда будете знать, что едите полезную пищу.

Ингредиенты для сырных палочек:

яйца — 2 шт.;

соленый сыр — 150 г;

кефир — 250 мл;

сода — 1 ч. л.;

лук репчатый — шт.;

петрушка — пучок;

соль — ½ ч. л.;

мука — 650 г.

Ингредиенты для соуса:

мацун — 150 г;

укроп сухой — 1 ст. л.;

чеснок — зубчик.

Приготовление сырных палочек:

В отдельную миску с кефиром высыпаем соду, таким образом гасим ее. Во второй миске взбиваем яйца, добавляем к ним сыр и кефир.

Нарезаем маленьким кубиком лук, выкладываем к смеси яиц, сыра и кефира. Шинкуем мелко петрушку, выкладываем к смеси сыра и яйца.

Высыпаем в смесь муку, замешиваем тесто для будущих палочек. Замешиваем руками эластичное и слегка липкое тесто.

Раскатываем тесто в пласт на поверхности, присыпанной мукой. Пласт должен быть толщиной 6-7 мм. Разделяем пласт на полоски, толщина каждой полоски 4-5 см.

Делим большие полоски на две так, чтобы они помещались на сковороду. Разогреваем в сковороде растительное масло, убираем с полосок лишнюю муку и выкладываем на поверхность.

Обжариваем палочки с обеих сторон до румяной корочки на среднем огне.

Для приготовления соуса в мацун добавляем сухой или нашинкованный укроп, пропущенный через пресс чеснок, смешиваем.

Помимо данного соуса сырные палочки можно сочетать с соусом Цезарь, кетчупом и майонезом. Получаются вкусные сырные палочки, которые намного полезнее тех, что продаются в ресторанах быстрого питания.