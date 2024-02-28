Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить масала какао. Молоко выбирайте жирностью не ниже 3,2%, также можно использовать нежирное кокосовое молоко. Из пряностей можно еще добавить гвоздику и бадьян, а свежий корень имбиря заменить на сушеный.

Основной ингредиент: Какао Блюдо: Напитки

Состав / Ингредиенты:

Молоко 250 Миллилитров

Какао-порошок 1 Ст. ложка

Корица 1 Штука (палочка)

Кардамон 1 Штука

Имбирь корень 3 Грамма

Сахар тростниковый По вкусу

Мускатный орех 1 Щепотка

Молотый острый красный перец 1 Щепотка

Розмарин сухой 1 Щепотка

Вода кипяток 30 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

69 ккал

Калорийность

3 г

Белки

3 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Масала какао»

Подготовьте все ингредиенты.

В сотейнике смешайте все сухие ингредиенты и влейте немного горячей воды, все перемешайте.

Затем влейте молоко.

Доведите до кипения на среднем огне и проварите 2-3 минуты.

Перед подачей процедите масала какао.