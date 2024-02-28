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Масала какао

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Масала какао

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить масала какао. Молоко выбирайте жирностью не ниже 3,2%, также можно использовать нежирное кокосовое молоко. Из пряностей можно еще добавить гвоздику и бадьян, а свежий корень имбиря заменить на сушеный.
Основной ингредиент: Какао Блюдо: Напитки

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 250 Миллилитров
  • Какао-порошок 1 Ст. ложка
  • Корица 1 Штука (палочка)
  • Кардамон 1 Штука
  • Имбирь корень 3 Грамма
  • Сахар тростниковый По вкусу
  • Мускатный орех 1 Щепотка
  • Молотый острый красный перец 1 Щепотка
  • Розмарин сухой 1 Щепотка
  • Вода кипяток 30 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

69 ккал

Калорийность

3 г

Белки

3 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Масала какао»

Масала какао

Подготовьте все ингредиенты.

Масала какао

В сотейнике смешайте все сухие ингредиенты и влейте немного горячей воды, все перемешайте.

Масала какао

Затем влейте молоко.

Масала какао

Доведите до кипения на среднем огне и проварите 2-3 минуты.

Масала какао

Перед подачей процедите масала какао.

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