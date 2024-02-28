Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить масала какао. Молоко выбирайте жирностью не ниже 3,2%, также можно использовать нежирное кокосовое молоко. Из пряностей можно еще добавить гвоздику и бадьян, а свежий корень имбиря заменить на сушеный.
Основной ингредиент: Какао Блюдо: Напитки
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 250 Миллилитров
- Какао-порошок 1 Ст. ложка
- Корица 1 Штука (палочка)
- Кардамон 1 Штука
- Имбирь корень 3 Грамма
- Сахар тростниковый По вкусу
- Мускатный орех 1 Щепотка
- Молотый острый красный перец 1 Щепотка
- Розмарин сухой 1 Щепотка
- Вода кипяток 30 Миллилитров
Количество порций 1
Калорийность
69 ккал
Калорийность
3 г
Белки
3 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Масала какао»
Подготовьте все ингредиенты.
В сотейнике смешайте все сухие ингредиенты и влейте немного горячей воды, все перемешайте.
Затем влейте молоко.
Доведите до кипения на среднем огне и проварите 2-3 минуты.
Перед подачей процедите масала какао.