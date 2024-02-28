Печеночный торт из говяжьей печени классический

Печеночный торт из говяжьей печени – это аппетитное, вкусное и питательное блюдо для вашего стола. Такая закуска будет актуальна как для праздников, так и для обеденного меню. Для приготовления используйте нашу проверенную кулинарную подборку из восьми рецептов с морковью и луком и пошаговыми фотографиями.

Печеночный торт из говяжьей печени с морковью и луком

Печеночный торт из говяжьей печени с морковью и луком – это очень сытное и вкусное блюдо, которое подойдет как для домашнего стола, так и для праздничного меню. Интересная кулинарная идея точно не оставит равнодушными ваших родных или гостей. Следуйте шагам из нашего проверенного рецепта.

Ингредиенты –+8 порц.

Говяжья печень 1.2 кг

Лук репчатый 200 гр.

Чеснок 3 зуб.

Яйцо куриное 4 шт.

Сливки 75 мл. (33%)

Мука 7 ст.л.

Разрыхлитель 10 гр.

Соль по вкусу

Специи и Приправы по вкусу

Масло растительное для жарки

Для начинки:

Морковь 2 шт.

Лук репчатый 2 шт.

Чеснок 1 зуб.

Майонез 200 гр.

Соль по вкусу

Специи и Приправы по вкусу

Зелень по вкусу

Шаги 50 мин.

Как приготовить классический печеночный торт из говяжьей печени? Для удобства подготовим нужные продукты, отмерим их количество. Говяжью печень нужно старательно промыть в чистой воде, после следует отделить все пленки. Далее подготовленный субпродукт превращаем в нежный жидковатый фарш с помощью мясорубки. В печеночную массу также прокручиваем через мясорубку лук и чеснок. Вливаем в массу сливки. Разбиваем сюда куриные яйца. Обязательно всыпаем муку – около семи столовых ложек. Количество можно отрегулировать самостоятельно. Всю заготовку дополняем солью и перцем. Хорошенько вымешиваем наше печеночное тесто. Оно должно выйти жидковатым. Раскаляем сковороду с растительным маслом и частями вливаем сюда массу из печени. Передаем ей форму блина и жарим до корочки с одной стороны. После блин переворачиваем и жарим до такого же румянца с другой стороны. Все обжаренные блины складываем на плоской тарелке и даем им остыть. Для начинки мелко рубим репчатый лук ножом, морковь пропускаем через зубчики терки. Разогреваем сковороду с растительным маслом и быстро обжариваем на нем лук до мягкости. Также к луку отправляем морковь, перемешиваем и готовим до мягкости всех продуктов. Выкладываем подготовленные овощи в глубокую миску, дополняем их майонезом или измельченным чесноком. Хорошенько перемешиваем нашу начинку. Начинаем формировать закусочной торт. На плоскую тарелку выкладываем первый печеночной корж, обмазываем его начинкой. Закрываем начинку вторым коржом и таким образом повторяем все слои. Сверху угощение посыпаем измельченной зеленью. Можно убирать в холодильник для пропитки. Печеночный торт из говяжьей печени с морковью и луком готов. Подавайте к столу!

Торт из говяжьей печени с луком, морковью и майонезом

Торт из говяжьей печени с луком, морковью и майонезом отличается насыщенным вкусом, привлекательным видом и невероятной питательностью. Такое блюдо можно подавать с гарнирами или в качестве самостоятельной закуски. Для несложного приготовления ориентируйтесь на проверенный рецепт, который перед вами.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 17 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Печень говяжья – 1000 гр.

Кефир – 0,5 ст.

Масло растительное – 4 ст.л. + для жарки.

Лук репчатый – 200 гр.

Морковь – 200 гр.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 4 ст.л.

Майонез – 100 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмем необходимые ингредиенты, которые указаны в списке.

Шаг 2. Говяжий субпродукт старательно промываем и снимаем все пленки, после прокручиваем компонент через решетку мясорубки для получения нежной печеночной массы.

Шаг 3. В образовавшуюся массу также прокручиваем половину лука. Вливаем указанное количество кефира и замешиваем тесто.

Шаг 4. В эту же заготовку разбиваем куриные яйца и снова все вымешиваем.

Шаг 5. Всыпаем в заготовку просеянную муку, отправляем соль, черный молотый перец и вливаем масло подсолнечника или другое растительное. Снова все вымешиваем до полной однородности.

Шаг 6. Ставим сковородку на плиту, прогреваем с растительным маслом и дозированно вливаем сюда тесто из печени говядины.

Шаг 7. Обжариваем печеночные блины до румянца с обеих сторон.

Шаг 8. Разогреваем еще одну сковороду с растительным маслом. Обжариваем на нем оставшийся измельченный лук около 10 минут.

Шаг 9. Также обжариваем тертую на терке морковь до румянца. Даем овощам остыть.

Шаг 10. Даем остыть всем нашим печеночным блинам.

Шаг 11. Для заправки в глубокой миске соединяем майонез, измельченный чеснок и зелень. Старательно все перемешиваем.

Шаг 12. Начинаем формировать печеночный торт. Один блин (первый слой) выкладываем на плоскую тарелку и дополняем майонезом, который равномерно размазываем по всей поверхности.

Шаг 13. Закрываем вторым блином. Также обмазываем майонезом и выкладываем лук с морковью.

Шаг 14. Далее повторяем все слои и ставим торт для пропитки в холодильник на пару часов.

Шаг 15. Перед подачей угощение можно обмазать сверху майонезом и украсить зеленью.

Шаг 16. Торт из говяжьей печени с луком, морковью и майонезом готов. Делите на кусочки и угощайтесь!

Печеночный торт из говяжьей печени с молоком

Печеночный торт из говяжьей печени с молоком – это невероятно аппетитная и вкусная закуска для вашего домашнего стола или праздничного застолья. Тесто из говяжьего субпродукта на молоке выходит более нежным и интересным по вкусу. Попробуйте приготовить по нашему проверенному кулинарному рецепту.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Печень говяжья – 0,7 кг.

Молоко коровье – 0,5 л.

Мука – 1,5 ст.

Яйцо – 3 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Для начинки:

Лук репчатый – 3 шт.

Морковь – 3 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Майонез – 250 гр.

Масло растительное – для жарки.

Для украшения:

Яйцо – 2 шт.

Укроп – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В первую очередь приготовим начинку. Мелко режем луковицы (обычные репчатые).

Шаг 2. Очищенную морковку натираем на крупной терке.

Шаг 3. Готовим овощи в сковородке с растительным маслом до хорошей мягкости. По вкусу можно добавить специи.

Шаг 4. Перечь говядины вымываем в воде и очищаем от жил, после разделываем на крупные части.

Шаг 5. Куски печени прокручиваем через мясорубку до получения мелкой кашицы.

Шаг 6. В печеночную массу вливаем молоко, разбиваем яйца и добавляем специи. Продолжительно все перемешиваем.

Шаг 7. Сюда же просеиваем необходимое количество муки и перемешиваем до исчезновения сухих комочков от мучного продукта.

Шаг 8. Раскаляем сковородку с растительным маслом и погружаем сюда печеночное тесто – около 2-3 столовых ложек на один блин.

Шаг 9. Обжариваем румяные печеночные коржи с обеих сторон.

Шаг 10. Очищаем чеснок и измельчаем его любым удобным способом.

Шаг 11. К чесноку добавляем майонез и хорошо перемешиваем.

Шаг 12. Приступаем к сборке нашего торта. На плоскую тарелку выкладываем первый корж.

Шаг 13. Обмазываем корж чесночным майонезом.

Шаг 14. Также обмазываем его обжаренными овощами. В таком порядке повторяем все слои.

Шаг 15. Украшаем торт измельченными отварными яйцами и укропом. Для привлекательной картинки желток и белок можно разделить.

Шаг 16. Печеночный торт из говяжьей печени с молоком готов. Скорее оценивайте вкус готовой закуски!

Торт из говяжьей печени с грибами в домашних условиях

Торт из говяжьей печени с грибами в домашних условиях – это очень питательное и интересное по вкусу блюдо, которое подойдет как для домашнего стола, так и для праздничного меню. Яркая кулинарная идея точно не оставит равнодушными ваших родных или гостей. Попробуйте!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Печень говяжья – 1 кг.

Яйцо – 3 шт.

Мука – 150 гр.

Молоко коровье – 150 мл.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Для начинки:

Яйцо – 4 шт.

Лук репчатый – 4 шт.

Морковь – 2 шт.

Грибы шампиньоны – 250 гр.

Чеснок – 4 зуб.

Зелень – 1 пучок.

Сыр твердый – 100 гр.

Майонез – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Печень говядины хорошо промываем под водой, очищаем от пленок и прокручиваем через мясорубку. Также вы можете использовать блендер или кухонный комбайн. В эту массу отправляем молоко, просеянную муку, яйца и соль. Тщательно все перемешиваем.

Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом и порционно вливаем сюда печеночное тесто. Обжариваем таким образом блины до румянца.

Шаг 3. Для начинки мелко рубим репчатый лук и натираем на терке морковь. Часть лука с морковью обжариваем на растительном масле до мягкости. В отдельной сковороде жарим измельченные грибы с оставшимся луком.

Шаг 4. Начинаем формировать торт. Первый блин из субпродукта выкладываем на тарелку и обмазываем майонезом. Майонез предварительно перемешиваем с зеленью и чесноком.

Шаг 5. Также обмазываем блин обжаренными овощами.

Шаг 6. Далее выкладываем следующий корж. Обмазываем его майонезом и зажаркой из грибов и лука.

Шаг 7. Таким образом собираем весь торт, придавливаем его тарелкой и сверху устанавливаем груз. Оставляем для пропитки.

Шаг 8. Перед подачей торт украшаем измельченными яйцами, разделенными на желтки и белки. А также посыпаем измельченным укропом.

Шаг 9. Торт из говяжьей печени с грибами в домашних условиях готов. Угощайтесь!

Печеночный торт с манкой

Печеночный торт с манкой выходит более пышным, сочным и аппетитным. Печеночное тесто с добавлением манной крупы точно не останется незамеченным. Подавайте готовое блюдо к праздничному или домашнему столу. Можно дополнить зеленью, солениями или картофельным пюре.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Печень говяжья – 700 гр.

Крупа манная – 2 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Для начинки:

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Сметана 25% – 2 ст.л.

Кетчуп – 2 ст.л.

Чеснок – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Для украшения:

Болгарский перец сладкий – 0,5 шт.

Помидоры черри – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую и очищенную печень говядины прокручиваем в мясорубке с одной луковицей. Сюда же отправляем манную крупу, разбиваем яйца и добавляем специи. Хорошенько все вымешиваем и оставляем на 15 минут, чтобы разбухла манная крупа.

Шаг 2. Оставшийся репчатый лук мелко рубим ножом и обжариваем до прозрачности на растительном масле в сковороде.

Шаг 3. К луку отправляем тертую морковь и жарим все вместе до готовности. Отдельно для заправки перемешиваем майонез, сметану, кетчуп и измельченный чеснок.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и порционно вливаем сюда печеночное тесто.

Шаг 5. Обжариваем блины из субпродукта до румянца с обеих сторон и даем им остыть.

Шаг 6. Начинаем формировать торт. Первый корж выкладываем на плоскую тарелку.

Шаг 7. Обмазываем его заготовкой из обжаренных овощей.

Шаг 8. Таким образом повторяем все слои.

Шаг 9. Самый верхний слой поливаем нашей заправкой.

Шаг 10. Также торт необходимо украсить ломтиками болгарского перца и помидора.

Шаг 11. Печеночный торт с манкой готов. Нарезайте кусочками и пробуйте!

Печеночный торт из говяжьей печени со сметаной

Печеночный торт из говяжьей печени со сметаной получается более нежным и легким. Кроме того, такой кулинарный вариант выйдет не таким калорийным, как подобные закуски с использованием майонеза. Попробуйте приготовить аппетитный торт из печени по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Печень говяжья – 400 гр.

Яйцо – 2 шт.

Молоко коровье – 100 мл.

Мука овсяная – 10 ст.л.

Лук репчатый – 100 гр.

Морковь – 100 гр.

Сметана – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем все необходимые продукты из списка выше. Печень говядины заранее промываем под водой и очищаем от всех пленок и прожилок.

Шаг 2. Затем печень разделываем на небольшие кусочки.

Шаг 3. Эти куски субпродукта прокручиваем через мясорубку два раза, чтобы получить однородную нежную массу.

Шаг 4. В печеночную заготовку отправляем куриные яйца и вливаем молоко. Хорошенько все перемешиваем.

Шаг 5. Также сюда всыпаем просеянную овсяную муку, еще раз перемешиваем до исчезновения комочков.

Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом и порционно вливаем сюда тесто. Таким образом обжариваем румяные печеночные блины.

Шаг 7. Для начинки измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь. Далее овощи обжариваем на растительном масле до мягкости.

Шаг 8. Начинаем собирать наш торт. На плоскую тарелку выкладываем печеночный блин, обмазываем его сметаной и обжаренными овощами. Таким образом повторяем все слои.

Шаг 9. Печеночный торт из говяжьей печени со сметаной готов. Можно пробовать!

Торт из говяжьей печени в духовке

Торт из говяжьей печени в духовке – это интересный и несложный кулинарный рецепт, который точно стоит попробовать для домашнего или праздничного стола. Приготовленный в духовке закусочный торт порадует особым вкусом, питательностью и привлекательным видом.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Печень говяжья – 700 гр.

Яйцо – 1 шт.

Кефир – 100 мл.

Крупа манная – 100 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Сыр твердый – по вкусу.

Майонез – 200 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем в холодной воде говяжью печень, очищаем от пленок и превращаем в нежный фарш любым удобным способом. Для этого используйте мясорубку, блендер или кухонный комбайн.

Шаг 2. В эту заготовку продавливаем чеснок, также посыпаем все солью и перцем.

Шаг 3. Вливаем сюда кефир, добавляем куриное яйцо и манную крупу.

Шаг 4. Старательно все взбалтываем и оставляем на 15 минут. За эти минуты крупа достаточно разбухнет, и масса станет более пышной.

Шаг 5. Для начинки режем кубиком репчатый лук и натираем на терке морковь. Готовим овощи в сковородке на растительном масле до мягкого состояния.

Шаг 6. Печеночное тесто визуально делим на три части. Первую выливаем в форму для выпекания и слегка обмазываем майонезом.

Шаг 7. На эту же массу выкладываем половину овощной начинки.

Шаг 8. Заливаем это еще одной частью теста, снова закрываем майонезом (тонким слоем), выкладываем нашу начинку. Закрываем все остатками теста из субпродукта и отправляем в прогретую до 200° духовку на 40-45 минут.

Шаг 8. По истечении указанного времени блюдо посыпаем тертым сыром и выпекаем еще около 10 минут.

Шаг 10. Торт из говяжьей печени в духовке готов. Можно нарезать и пробовать!

Печеночный торт из говяжьей печени с сыром и чесноком

Печеночный торт из говяжьей печени с сыром и чесноком порадует не только ярким вкусом, но и аппетитным видом, и ароматом. Питательный продукт можно подавать к столу с горячими гарнирами или просто есть с хлебом. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Печень говяжья – 500 гр.

Яйцо – 4 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 3 шт.

Мука – 6 ст.л.

Лук зеленый – 1 пучок.

Петрушка – 1 пучок.

Сыр твердый – 150 гр.

Чеснок гранулированный – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец красный молотый – по вкусу.

Майонез – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Говяжью печень выкладываем в глубокую миску.

Шаг 3. Ошпариваем ее кипятком в тех местах, где есть пленка.

Шаг 4. После такой простой процедуры очень легко отделить пленку от печени.

Шаг 5. Также очищаем одну луковицу и разрезаем ее на кусочки.

Шаг 6. Подготовленную печень разделываем на куски.

Шаг 7. Печень вместе с кусками лука прокручиваем через мясорубку.

Шаг 8. Необходимо получить однородную печеночную массу.

Шаг 9. Также натираем на крупной терке одну морковь.

Шаг 10. Морковь отправляем в печеночную массу. Сюда же натираем на терке половину сыра.

Шаг 11. Мелко рубим ножом зеленый лук.

Шаг 12. Отправляем зеленый лук в общую массу и сюда же разбиваем куриные яйца.

Шаг 13. Дополняем нашу заготовку мукой.

Шаг 14. Добавляем соль и специи по вкусу.

Шаг 15. Также вливаем немного майонеза.

Шаг 16. Хорошенько вымешиваем нашу заготовку.

Шаг 17. Далее из этого теста нам необходимо испечь блины. Вы их можете обжарить на сковороде или запечь в духовке. Для выпекания в духовке выбираем круглые формочки, которые обмазываем растительным маслом.

Шаг 18. В каждую формочку выкладываем тесто в форме блина.

Шаг 19. Обязательно тесто равномерно распределяем, чтобы получить круг. Отправляем в разогретую до 220° духовку на 30 минут.

Шаг 20. Для начинки очищаем оставшуюся морковь и натираем ее на терке. Выкладываем в сковороду.

Шаг 21. Сюда же вливаем немного растительного масла и отправляем оставшийся измельченный лук.

Шаг 22. Обжариваем овощи до мягкости и полной готовности.

Шаг 23. В глубокую миску натираем на терке сыр.

Шаг 24. К сыру выкладываем обжаренные овощи.

Шаг 25. Посыпаем это все гранулированным чесноком и поливаем майонезом. Гранулированный чеснок вы можете заменить измельченным свежим.

Шаг 26. Тщательно перемешиваем нашу ароматную массу.

Шаг 27. Начинаем формировать торт. Первый печеночной корж выкладываем на плоскую тарелку.

Шаг 28. Хорошенько обмазываем его майонезом.

Шаг 29. Также выкладываем часть нашей начинки.

Шаг 30. Сверху прижимаем это все вторым коржом.

Шаг 31. Его также необходимо обмазать майонезом.

Шаг 32. Выкладываем сюда еще одну треть начинки.

Шаг 33. Закрываем начинку последним коржом.

Шаг 34. Его также промазываем майонезом.

Шаг 35. Сверху распределяем оставшуюся начинку.

Шаг 36. Украшаем наш торт измельченным зеленым луком и петрушкой.

Шаг 37. Печеночный торт из говяжьей печени с сыром и чесноком готов. Подавайте к столу!