Беру овсяные хлопья, капусту и 300 грамм фарша. Рецепт полезного и вкусного ужина в духовке

Тефтели — это многонациональное блюдо. Есть предположение, что в разных странах в одинаковое время были придуманы шарики из рубленного мяса. Однако, тефтели везде имеют разное название. Например, в Швеции тефтели маленькие и называются фрикадельками. Тюркский народ называет тефтели кюфтой. Есть предположение, что именно тюркский народ придумал тефтели. Они первые стали смешивать фарш с рисом. Позднее этот рецепт был замечен и у балканских народов, и у австрийцев.
Сейчас тефтели готовятся во многих ресторанах и столовых. Существует 1000 интерпретаций тефтель. Расскажем, как приготовить тефтели с капустой.
Ингредиенты тефтель с капустой:
- белокочанная капуста — 600 г;
- лук — 80 г;
- фарш — 300 г;
- овсяные хлопья — 100 г;
- яйцо — шт.;
- соль — ½ ч.л.;
- томатный сок — 250 мл.
Приготовление тефтель с капустой:
Измельчаем лук на маленьких резцах терки и смешиваем с фаршем. Солим фарш, добавляем любимые специи.
Разбиваем в фарш куриное яйцо и перемешиваем ингредиенты.
Высыпаем в фарш овсяные хлопья, смешиваем и оставляем массу набухать.
Шинкуем мелко капусту, удаляем кочерыжку заранее. Смазываем форму для запекания растительным маслом, на дно выкладываем капусту.
Формируем из фарша шарики, смачиваем заранее руки в воде. Выкладываем тефтели на подушку из капусты, вливаем на поверхность томатный сок.
Накрываем форму с тефтелями фольгой, запекаем в духовке при 180 градусах 40 минут.
Получается простое блюдо из тефтель и гарнира в виде капусты. Можно также к капусте добавить лук и морковь, а также помидоры черри.