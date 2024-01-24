Беру овсяные хлопья, капусту и 300 грамм фарша. Рецепт полезного и вкусного ужина в духовке

Тефтели — это многонациональное блюдо. Есть предположение, что в разных странах в одинаковое время были придуманы шарики из рубленного мяса. Однако, тефтели везде имеют разное название. Например, в Швеции тефтели маленькие и называются фрикадельками. Тюркский народ называет тефтели кюфтой. Есть предположение, что именно тюркский народ придумал тефтели. Они первые стали смешивать фарш с рисом. Позднее этот рецепт был замечен и у балканских народов, и у австрийцев.

Сейчас тефтели готовятся во многих ресторанах и столовых. Существует 1000 интерпретаций тефтель. Расскажем, как приготовить тефтели с капустой.

Ингредиенты тефтель с капустой:

белокочанная капуста — 600 г;

лук — 80 г;

фарш — 300 г;

овсяные хлопья — 100 г;

яйцо — шт.;

соль — ½ ч.л.;

томатный сок — 250 мл.

Приготовление тефтель с капустой:

Измельчаем лук на маленьких резцах терки и смешиваем с фаршем. Солим фарш, добавляем любимые специи.

Разбиваем в фарш куриное яйцо и перемешиваем ингредиенты.

Высыпаем в фарш овсяные хлопья, смешиваем и оставляем массу набухать.

Шинкуем мелко капусту, удаляем кочерыжку заранее. Смазываем форму для запекания растительным маслом, на дно выкладываем капусту.

Формируем из фарша шарики, смачиваем заранее руки в воде. Выкладываем тефтели на подушку из капусты, вливаем на поверхность томатный сок.

Накрываем форму с тефтелями фольгой, запекаем в духовке при 180 градусах 40 минут.

Получается простое блюдо из тефтель и гарнира в виде капусты. Можно также к капусте добавить лук и морковь, а также помидоры черри.