Медовый рулет на Веры, Надежды, Любви, Софии – вкусный подарок на именины

Уже в воскресенье, 17 сентября, христиане отмечают большой праздник Веры, Надежды, Любви и матери Софии. Чтобы приветствовать родных, знакомых и друзей, предлагаем приготовить для них вкусный медовый рулет.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Медовый рулет – это не только вкусная домашняя выпечка, но и отличный подарок к празднику. Он легок и доступен в приготовлении, а вкус – невероятный, тает во рту.

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Такая выпечка станет настоящим украшением праздничного стола или отличным десертом к чаю или кофе.

Рецепт медового рулета

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6

Ингредиенты:

– 40 граммов меда;

– пол чайной ложки соды;

– 50 граммов сливочного масла;

– 2 яйца;

– щепотка соли;

– 50 граммов сахара;

– 100 граммов муки.

Для крема:

– 200 граммов жирных куриных сливок;

– 100 граммов крем-сыра;

– 50 граммов сахарной пудры;

– ягоды.

Приготовление:

На низком огне подогреваем мед несколько минут и добавляем соду. При постоянном помешивании провариваем до карамельной окраски. Снимаем с огня, добавляем сливочное масло и перемешиваем до однородности, охлаждаем.

В миску разбиваем яйца, добавляем соль и взбиваем 1 – 2 минуты. Всыпаем сахар и взбиваем еще 4-5 минут до побелки массы.

Просеиваем муку и вливаем медовую смесь. С помощью лопатки перемешиваем до однородности.

Застилаем противень пергаментом.

Выливаем медовое тесто и разравниваем лопаткой в тонкий пласт. Отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 7 – 10 минут.

После достаем, листаем лепешку и скручиваем рулетиком, охлаждаем.

Для крема взбиваем очень холодные сливки к стойким пикам. Добавляем крем-творог и сахарную пудру, перемешиваем до однородности.

Смазываем лепешку кремом и добавляем любимые ягоды, заворачиваем в плотный рулетик и отправляем в холодильник на час стабилизироваться.

Приятного аппетита!

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