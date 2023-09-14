ГлавнаяРецептыМедовый рулет на Веры, Надежды, Любви, Софии – вкусный подарок на именины Медовый рулет на Веры, Надежды, Любви, Софии – вкусный подарок на именины На чтение: 2 минуты Уже в воскресенье, 17 сентября, христиане отмечают большой праздник Веры, Надежды, Любви и матери Софии. Чтобы приветствовать родных, знакомых и друзей, предлагаем приготовить для них вкусный медовый рулет. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Медовый рулет – это не только вкусная домашняя выпечка, но и отличный подарок к празднику. Он легок и доступен в приготовлении, а вкус – невероятный, тает во рту. Читайте также По силам даже любителю: куриный шашлык с сезонными овощами в считанные минуты Такая выпечка станет настоящим украшением праздничного стола или отличным десертом к чаю или кофе. Рецепт медового рулета Время: 2 часа Порции: 6 Ингредиенты: – 40 граммов меда; – пол чайной ложки соды; – 50 граммов сливочного масла; – 2 яйца; – щепотка соли; – 50 граммов сахара; – 100 граммов муки. Для крема: – 200 граммов жирных куриных сливок; – 100 граммов крем-сыра; – 50 граммов сахарной пудры; – ягоды. Приготовление: На низком огне подогреваем мед несколько минут и добавляем соду. При постоянном помешивании провариваем до карамельной окраски. Снимаем с огня, добавляем сливочное масло и перемешиваем до однородности, охлаждаем. В миску разбиваем яйца, добавляем соль и взбиваем 1 – 2 минуты. Всыпаем сахар и взбиваем еще 4-5 минут до побелки массы. Просеиваем муку и вливаем медовую смесь. С помощью лопатки перемешиваем до однородности. Застилаем противень пергаментом. Выливаем медовое тесто и разравниваем лопаткой в тонкий пласт. Отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 7 – 10 минут. После достаем, листаем лепешку и скручиваем рулетиком, охлаждаем. Для крема взбиваем очень холодные сливки к стойким пикам. Добавляем крем-творог и сахарную пудру, перемешиваем до однородности. Смазываем лепешку кремом и добавляем любимые ягоды, заворачиваем в плотный рулетик и отправляем в холодильник на час стабилизироваться. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить шоколадный пирог с грушками. Поделитесь с друзьями