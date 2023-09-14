Найден способ избавления от плодовых мушек: насекомые исчезнут с кухни и не вернутся

С лета и до первых дней осени кухню «атакуют» плодовые мушки. Существует множество способов избавления от насекомых — самые эффективные перечислило издание DevonLive.

Мошек привлекают спелые, гниющие или подгнившие фрукты и овощи, а также продукты брожения, например, пиво и вино. Насекомые быстро размножаются, но избавиться от них вполне реально. Начните с глубокой уборки на кухне и выбросьте все гнилые продукты. После этого можно воспользоваться одним из проверенных способов.

Например, сделать ловушку из яблочного уксуса. Для этого яблочный уксус налейте в емкость, накройте ее полиэтиленовой пленкой и сделайте несколько небольших отверстий. Мошки попадут внутрь, но не смогут выбраться.

Или налейте в банку немного уксуса и положите на дно кусочек фрукта. Затем сверните бумагу в форме конуса и вставьте узким концом внутрь банки. Не менее эффективно работают смесь из молока, сахара и перца и красное вино. Их достаточно оставить в открытой таре: насекомые «увязнут» в жидкости.

После избавления от мошек авторы рекомендаций советуют не оставлять грязную посуду и закрывать мусорные ведра — тогда вредители не вернутся.