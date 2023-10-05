Мягкие и аппетитные пирожки с творогом: пошаговый рецепт (видео)

В качестве начинки можно брать не только творог, но и любую другую.

Вкусные пирожки никогда долго на столе не задерживаются. Поэтому если вы ломаете голову, чем порадовать себя и близких, мягкие аппетитные пирожки с не менее аппетитной начинкой – самое то. Сегодня рекомендуем вам приготовить пирожки с творогом по проверенному рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук. Она подробно рассказала и показала, как их делать.

Пирожки с творогом:

Ингредиенты:

молоко – 300 мл;

мука – 550-600 гр;

сахар – 130 гр;

яйцо – 1 шт;

ванильный сахар – 1 пачка;

дрожжи сухие – 15 гр;

растительное масло – 100 мл;

сливочное масло – 40 гр.

Для начинки:

творог – 500 гр;

сахар – 100 гр;

яйцо – 1 шт;

крахмал — 1,5 ст. л.

Способ приготовления:

В теплое молоко добавить яйцо, сахар, дрожжи, ванильный сахар, растительное масло и перемешать. Просеять муку, замесить мягкое тесто. В конце замеса добавить масло комнатной температуры. Вымешать до гладкости теста, в общей сложности не менее 10 минут. Тесто положить в посуду, накрыть пленкой и поставить подходить, чтобы оно увеличилось в два раза.

Готовое тесто разделить на 20 равных частей (по 60 грамм) и сформировать сначала шарики, затем раскатать и положить начинку. Для начинки все ингредиенты нужно хорошо перемешать.

Сделать надрезы, как показано на видео, сформировать пирожки, выложить их на противень застеленный пергаментом, дать снова немного подойти. Смазать взбитым яйцом и выпекать в разогретой духовке при 180-190 градусах 30 минут. Время выпекания может быть больше, все зависит от духовки.

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