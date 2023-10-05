Как выгодно вывести Bitcoin (BTC) и получить взамен наличные деньги в грузинском лари (GEL)?

По своей стоимости даже один Bitcoin — это целое состояние для большинства людей, поэтому заполучив такой актив (майнингом, накоплением, удачной сделкой на торгах или иначе), владелец постарается трансформировать его в обычную валюту на выгодных условиях.

Сделать это не сложно, особенно, когда речь идёт о конвертации в американские доллары, т.к. это самая котируемая валютная пара, доступная на всех криптобиржах. Если же владельцу «цифрового золота» понадобиться Кэш в грузинском лари, то выбор вариантов будет ограничен. Но всё же он сможет быстро решить этот вопрос, обратившись в специализированный электронный обменник.

Как найти и выбрать обменник BTC на GEL?

Учитывая, что с данной валютной парой работают не все сервисы, самостоятельный поиск может отнять много времени. Рациональнее всего воспользоваться ресурсом мониторинга. Если перейти на сайт https://www.bestchange.com/bitcoin-to-cash-lari.html, то можно получить бесплатно информацию обо всех ресурсов, занимающихся выводом Bitcoin (BTC) на наличные деньги GEL в настоящий момент, а затем одним кликом перейти в выбранный обменник.

Получив доступ к листингу обменных сервисов, необходимо провести оценку выгодности каждого. Для этого следует сравнить курсы. Например, если посмотреть, какие цены выставляли обменники по состоянию на 02.10.2023, то заметим, что:

самый дешёвый был 71 171,20 GEL за один BTC;

самый высокий – 74 805,30 GEL за один BTC.

Простая арифметика показывает, что можно выиграть или потерять сумму в 3 634,10 грузинских лари и это только на одной цифровой монете. Поэтому, приступая к поиску обменников, начинайте со сравнения обменных курсов, но не забывайте о других условиях:

дополнительных комиссиях;

условиях;

имеющемся валютном резерве сервиса.

Важным нюансом в выборе обменника для криптовалюты Биткойн является его безопасность и надёжность, и это тоже объясняется в первую очередь его очень высокой ценой. Если выбор делается по рейтингу, предоставленному на ресурсе мониторинга, значит можно быть уверенным в том, что обменный сервис реальный и проверенный (как системой, так и пользователями).

Непосредственно процедура обмена в электронном обменнике – это дело пары кликов. С ним без труда справляется каждый новичок, потратив на операцию всего несколько минут времени.

Как получить грузинские лари наличными после обмена Bitcoin?

Перед тем, как провести операцию обмена Bitcoin, необходимо определиться со способом получения грузинских лари. Вариант должен быть доступным в обменнике и подходить клиенту. Как показывает практика, в приоритете — наличными. Их получение возможно такими способами:

перевод денег на банковскую карту для последующего обналичивания в банкомате или кассе банка;

выдача наличности в офисе обменника или в кассах его партнёров;

передача курьером.

У двух последних есть существенные минусы. Офисы работают в некоторых городах, поэтому лишь некоторым клиентам вариант подходит. Услуги курьера должен оплачивать получатель денег, что тоже невыгодно, т.к. повлечёт немалые затраты. Но несмотря на минусы, это удобно и позволит не привлекать к себе внимания за счет открытого движения денежных средств по банковскому процессу.