Мягкое и ароматное лимонное печенье: простой рецепт вкусного лакомства

Эти печенья увеличиваются в духовке и буквально тают во рту.

Лимонное печенье — это простая, быстрая и невероятно вкусная выпечка. Нежное печенье буквально тает во рту при каждом кусочке. Оно получается рассыпчатым, очень ароматным и с интенсивным, но в то же время нежным лимонным вкусом.

Тесто готовится ровно 5 минут, можно использовать как сливочное, так и растительное масло. Достаточно 30 минут отдыха теста в холодильнике и можно сразу готовить лимонное печенье.

Такие печенья хранятся долго, а также идеально подходят для рождественских подарков и праздников. Рецептом поделились на сайте Tavolarte Gusto.

Ингредиенты рассчитаны примерно на 40 печений.

Лимонное печенье

Ингредиенты:

280 г муки;

100 г сахарного песка + 3 столовые ложки;

100 г мягкого сливочного масла (или 90 мл растительного масла);

тертая цедра 2 лимонов;

сок 1 лимона;

1 яйцо;

1 чайная ложка разрыхлителя;

ваниль (порошок, стручок или экстракт);

150 г сахарной пудры.

В миске взбейте масло и сахарный песок с ванилью и мелко натертой цедрой двух лимонов до получения легкого пенистого крема. Затем добавьте яйцо.

Наконец, взбивайте всю смесь в течение 1 минуты, медленно добавляя процеженный лимонный сок.

После добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замешивайте тесто несколько секунд. При необходимости добавьте еще 10–15 г муки, чтобы присыпать руки и отделить тесто от рабочей поверхности.

Оберните тесто пищевой пленкой и поместите в морозильную камеру на 15 минут или на 40–50 минут в холодильник.

Теперь формируйте печенья. Просто отделяйте от большого шара теста кусочки по 18 г. Раскатайте каждый кусочек между ладонями так, чтобы печенье приобрело круглую форму.

Наконец, обваляйте комочки сначала в сахарном песке, затем в сахарной пудре.

Выкладывайте печенье на противень, застеленный бумагой для выпечки, на расстоянии 5–6 см.

Наконец, поместите противень в холодильник примерно на 1 час.

Если вы увидите, что печенье, находящееся в холодильнике, впитало в себя весь сахар: обваляйте его еще раз в сахарной пудре.

Выпекайте печенье в горячей духовке при температуре 190–180 градусов первые 5 минут, пока они не разбухнут и не потрескаются на поверхности; затем уменьшите температуру до 170 градусов, не открывая духовку, и готовьте примерно 8–10 минут.

Достаньте из духовки и дайте остыть. Теперь его можно подавать. Оно хранится несколько дней.

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