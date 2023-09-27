Многие хозяйки избегают котлет из печени, так как они редко выходят по-настоящему удачными. Но не в нашем случае. Редакция «Со Вкусом» предлагает вам сделать печеночные котлеты без муки. Вместо нее добавьте в фарш отварной картофель и панировочные сухари. Таким образом, на выходе вы получите совершенно другую текстура, более воздушную и пышную.

Печеночные котлеты с картофелем получаются очень вкусные, сочные и нежные. А ещё полезные! Не секрет, что такой продукт, как куриная печень — просто кладезь минералов и витаминов группы B. Кроме этого котлетки из печени прекрасно сочетаются с любыми кашами и овощами. Приступим?

Печеночные котлеты с картофелем: советы по приготовлению

Совсем немного времени и усилий, и у вас на столе очень сытное и симпатичное блюдо, подходящее как для сытного обеда, так и для семейного ужина. Печень для этого рецепта можно взять любую. Хотите более нежную структуру, берите куриную или индюшачью. Из специй для таких котлет больше всего подходит базилик, петрушка, тимьян и карри. Экспериментируйте, на здоровье!

Ингредиенты

Куриная печень650 г Картофель3 шт. Лук2 шт. Яйцо1 шт. Панировочные сухари4 ст. л. Чеснок2 зуб. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Зелень1 пуч.

Приготовление

Для начала отварите картофель в мундирах. Печень промойте и очистите от всего лишнего. Затем пропустите через мясорубку (блендер) лук, печень и отварную картошку. Измельчите любимую зелень и чеснок. Далее добавьте в фарш яйцо, чеснок, зелень и панировочные сухари. Посолите, поперчите по вкусу. Готовую массу тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с 1–2 ст. ложками растительного масла. Ложкой выложите печеночный фарш на сковороду и жарьте котлеты на среднем огне 2–3 минуты (до подрумянивания). Затем каждую заготовку переверните на другую сторону, уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и жарьте еще 3 минуты. Так партиями обжарьте все печеночные котлеты. По мере необходимости добавляйте растительное масло.

Приготовив эти котлетки, вы получите очень вкусное, полезное и бюджетное блюдо. Подавать такие котлеты можно самостоятельно с любимым соусом или гарниром. А вот как приготовить сладкий томатный соус вместо кетчупа, можно прочесть здесь.