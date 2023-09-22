ГлавнаяРецептыМясная лазанья по рецепту Моники Гелер – почувствуйте атмосферу «Друзей» у себя дома Мясная лазанья по рецепту Моники Гелер – почувствуйте атмосферу «Друзей» у себя дома На чтение: 2 минуты Для поклонников американского сериала «Друзья» мы подготовили культовый рецепт мясной лазаньи, которую готовила Моника Геллер. Да, да именно в ней по сценарию было обручальное кольцо. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Лазанья – популярное блюдо итальянской кухни, состоящее из нескольких слоев мясного и молочного соуса с макаронными листьями. Читайте также Нестандартные рецепты блюд с куриными котлетами, которые посмакуют всем Кроме того, что она стала культовой для сериала «Друзья», она также была любима у рыжего кота Гарфилда. Рецепт лазаньи из сериала «Друзья» Время: 2 часа Порции: 8 Ингредиенты: – 400 граммов говяжьего фарша; – 1 морковь; – 1 луковица; – 2 – 3 стебля сельдерея; _ 400 граммов помидоров в собственном соке; – 200 граммов твердого сыра; – специи: базилик, майоран, орегано по желанию. Для соуса: – 50 граммов муки; – 100 граммов масла; – 500 граммов молока; – мускатный орех; – соль; – черный молотый перец; – листья лазаньи. Приготовление: Нарезаем мелкими кубиками очищенные морковь, сельдерей и лук. На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем овощи в течение 5 минут. К овощам добавляем говяжий фарш и обжариваем до готовности. Затем добавляем специи, соль, перец и тщательно перемешиваем. Измельченные помидоры без кожуры добавляем в фарш и вливаем немного воды. Тушим все под крышкой на медленном огне около 15 минут. Для приготовления соуса бешамель в сотейнике растапливаем сливочное масло, добавляем муку и перемешиваем в однородную массу. После вливаем молоко и доводим соус до загустения, постоянно помешивая. Натираем мускатный орех и соль. Возьмите форму для запекания и смажьте дно белым соусом. Затем выкладываем листы для лазаньи, снова соус бешамель, затем мясной соус и тертый творог. Выкладывайте слоями до тех пор, пока не закончатся ингредиенты. Последний слой: лист лазаньи, соус бешамель и творог. Поставьте лазанью в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить простой пирог с ягодами. Поделитесь с друзьями