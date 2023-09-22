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Мясная лазанья по рецепту Моники Гелер – почувствуйте атмосферу «Друзей» у себя дома

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Мясная лазанья по рецепту Моники Гелер – почувствуйте атмосферу «Друзей» у себя дома

Для поклонников американского сериала «Друзья» мы подготовили культовый рецепт мясной лазаньи, которую готовила Моника Геллер. Да, да именно в ней по сценарию было обручальное кольцо.

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Лазанья – популярное блюдо итальянской кухни, состоящее из нескольких слоев мясного и молочного соуса с макаронными листьями.

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Кроме того, что она стала культовой для сериала «Друзья», она также была любима у рыжего кота Гарфилда.

Рецепт лазаньи из сериала «Друзья»

  • Время: 2 часа
  • Порции: 8

Ингредиенты:
– 400 граммов говяжьего фарша;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 2 – 3 стебля сельдерея;
_ 400 граммов помидоров в собственном соке;
– 200 граммов твердого сыра;
– специи: базилик, майоран, орегано по желанию.
Для соуса:
– 50 граммов муки;
– 100 граммов масла;
– 500 граммов молока;
– мускатный орех;
– соль;
– черный молотый перец;
– листья лазаньи.

Приготовление:

  • Нарезаем мелкими кубиками очищенные морковь, сельдерей и лук. На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем овощи в течение 5 минут.
  • К овощам добавляем говяжий фарш и обжариваем до готовности. Затем добавляем специи, соль, перец и тщательно перемешиваем.
  • Измельченные помидоры без кожуры добавляем в фарш и вливаем немного воды. Тушим все под крышкой на медленном огне около 15 минут.
  • Для приготовления соуса бешамель в сотейнике растапливаем сливочное масло, добавляем муку и перемешиваем в однородную массу. После вливаем молоко и доводим соус до загустения, постоянно помешивая. Натираем мускатный орех и соль.
  • Возьмите форму для запекания и смажьте дно белым соусом. Затем выкладываем листы для лазаньи, снова соус бешамель, затем мясной соус и тертый творог. Выкладывайте слоями до тех пор, пока не закончатся ингредиенты. Последний слой: лист лазаньи, соус бешамель и творог.
  • Поставьте лазанью в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!

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