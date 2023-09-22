Их какой еды брать энергию пожилым?

Диетолог Маргарита Королева посоветовала пожилым людям добавить в рацион больше сложных углеводов — овощей, круп и зерновых, так как именно эти продукты помогут оставаться энергичными в течение длительного периода. Об этом сообщает «Москва 24».

Больше всего сил пожилым придадут овощи — огурцы, кабачок, болгарский перец и шпинат станут заменой для мяса, которое с возрастом усваивается организмом хуже.

В качестве гарнира к овощам подойдут крупы и зерновые: эти продукты содержат пищевые волокна, минералы и растительный белок, то есть вещества, которые не только зарядят энергией на весь день, но еще и благоприятно скажутся на состоянии кишечника.

Если сложные углеводы — «друзья» человека в любом возрасте, то быстрые нужно исключать из рациона как можно раньше, особенно это касается сладкого. Такие продукты дают энергию, но только на короткое время. После начнется ощутимый спад работоспособности, появится сонливость и чувство голода. При длительном и чрезмерном употреблении быстрых углеводов, отмечает Королева, не исключены нарушения обмена веществ.