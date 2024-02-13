Мясной хлеб из фарша с начинкой

Один из самых популярных вариантов приготовления мясного хлеба — рецепт с яйцами вкрутую. Сперва их отваривают, а затем помещают целиком в фарш (в качестве начинки). Безусловно, выглядит такое блюдо очень красиво. Однако оно сильно бьет по карману. Мясной хлеб из фарша с омлетом имеет не менее эффектный внешний вид, к тому же он более бюджетный.

Необходимо сказать, что такое блюдо выходит в разы сочнее, нежели с целыми яйцами. Ведь в состав начинки этого мясного хлеба входят овощи. Они добавляют непревзойденную сочность и яркие цвета данной закуске.

Как приготовить роскошный мясной хлеб из фарша

Для наполнения такого блюда вам необязательно использовать стручковую фасоль. Можете выбрать абсолютно любой другой овощ. Только смотрите, чтобы он был ярким. К примеру, мясистые красные томаты — отличная замена стручковой фасоли.

Ингредиенты

Свиной фарш500 г Куриный фарш500 г Яйцо4 шт. Болгарский перец1 шт. Лук3 шт. Морковь2 шт. Стручковая фасоль по вкусу Подсолнечное масло4 ст. л. Соль2 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Твердый сыр60 г Майонез по вкусу

Приготовление

Мясной хлеб с омлетом и овощами готов! Он хорош как в горячем, так и в остывшем виде. Потому при желании вы можете сделать с ним даже максимально сытные бутерброды. Для этого следует взять черный свежий хлеб, немного горчицы и ломтик домашней мясной закуски.Всыпаем к мясу 1,5 ч. л. соли и черный молотый перец. Вбиваем 2 яйца. Перемешиваем все ингредиенты до получения однородной массы. Очищаем оставшиеся луковицы. Нарезаем их мелким кубиком. Обжариваем лук на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до полупрозрачности.Очищаем морковь от кожуры. Натираем ее на терке с крупными отверстиями. Промываем болгарский перец. Нарезаем его мелким кубиком. Добавляем морковь и перец к луку. Хорошенько перемешиваем. Обжариваем их в течение 5 минут.Взбиваем 2 куриных яйца с 1 щеп. соли. Выливаем смесь на разогретую сковороду с маслом. Готовим омлет на умеренном огне под крышкой.Натираем на терке твердый сыр. Посыпаем им одну сторону полностью остывшего омлета. Сверху выкладываем стручковую фасоль. Заворачиваем всё в плотный рулет. Форму для выпекания смазываем маслом. Помещаем в нее немного больше половины от общего количества мясного фарша. Делаем в нём небольшое углубление.Выкладываем в него половину обжаренных овощей. Равномерно распределяем. Солим их и перчим. Сверху помещаем яичный рулет с фасолью. Прикрываем его оставшимися овощами.Выкладываем последний слой из мясного фарша. Приглаживаем его с помощью ложки, стараясь придать форму буханки. Накрываем будущее блюдо фольгой. Отправляем форму в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. Затем достаем мясной хлеб. Убираем фольгу. Смазываем его верх майонезом. Убираем еще на 15 минут в духовку.

Мясной хлеб с омлетом и овощами готов! Он хорош как в горячем, так и в остывшем виде. Потому при желании вы можете сделать с ним даже максимально сытные бутерброды. Для этого следует взять черный свежий хлеб, немного горчицы и ломтик домашней мясной закуски.