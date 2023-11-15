Рогалики с варёной сгущёнкой. Внуки их просто обожают: быстро, вкусно и не затратно

Рогалики в каком то роде можно считать предками известных многим иностранцам круассанов. Эта выпечка тоже считается десертной, готовится со сладкими начинками внутри. Но, также есть рогалики без начинки. Их получится сделать как сладкими, так и более пресными.

Есть миф о том, что рогалики изобрели в СССР. Это некий ответ Франции на круассаны, а точнее аналог блюда.

Разумеется, повторить в точности рецепт было невозможно. Каждый пекарь француз готовил круассаны по-разному, используя свои хитрости. Рогалики же в основном готовятся одинаково, меняются лишь начинки.

Покажем, как легко можно приготовить рогалики с вареной сгущенкой.

Ингредиенты теста для рогаликов:

мука — 350 г;

кефир — 150 г;

масло растительное — 100 г;

яйца — 1 шт.;

разрыхлитель — 10 г;

ванильный сахар — 10 г;

соль — 1/3 ч. л.;

сахар — 2 ст. л.

Ингредиенты для начинки:

сгущёнка варёная — 90 г;

сахар — 2 ст. л.

Приготовление рогаликов:

Разбиваем в чашу с растительным маслом яйцо. Высыпаем в миску с мукой сахарный песок, ванильный сахар и соль. Выливаем в муку растительное масло с яйцом, слегка перемешиваем компоненты.

В чашку с кефиром высыпаем разрыхлитель, ждем реакции компонентов. Выливаем кефир в смесь яйца с растительным маслом, замешиваем липкое тесто ложкой.

Далее выкладываем тесто на стол, вымешиваем слегка руками и раскатываем скалкой в лепешку толщиной 3 мм. Лепешка должна быть в диаметре примерно 40 см.

Делим лепешку на тонкие вытянутые треугольники. Выкладываем на более толстые края треугольников вареное сгущенное молоко, заворачиваем в рулет — рогалик.

Обмакиваем каждый рогалик в сахаре, выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем рогалики при 180 градусах не более 25 минут.

Получаются пышные сахарные рогалики со сгущенным молоком.

Это отличный десерт к чаю для всей семьи.