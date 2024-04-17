Дети будут в восторге: рецепт картофельных шариков от Эктора Хименеса-Браво

Картофельные шарики точно понравятся вашим родным. Кроме этого, они очень просто готовятся. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Судья «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво рассказал свой простой рецепт. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь. Стоит попробовать Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами Картофельные шарики с сыром Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 300 граммов картофельного пюре;

– 40 граммов моцареллы;

– 50 граммов твердого сыра;

– 2 столовые ложки крахмала;

– петрушка, соль, перец по вкусу;

– 2 яйца;

– 2 зубчика чеснока;

– 100 граммов кукурузных хлопьев. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ «Водний Світ», які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички «Водний Світ» люблять усі! Приготовление: Смешайте пюре, крахмал, натертый твердый сыр, соль и перец. Сформируйте шарики, добавляя внутрь кусочки моцареллы. Яйцо смешайте с измельченным чесноком. Шарики обваляйте в яйце, а затем – в измельченных хлопьях. Жарьте во фритюре в течение 2 минут. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить сказочные фаршированные грибы.